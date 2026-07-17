هشدار عراقچی درباره جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا و کشاندن آن به جنگی بیفرجام
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گزارشها و اخبار در رسانههای خارجی مبنی بر جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا اظهار کرد: همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گزارشها و اخبار در رسانههای خارجی مبنی بر جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا اظهار کرد: همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.
وی با بیان اینکه «به آمریکاییها مرتبا درباره «نفوذ خارجی» هشدار داده میشود» گفت: در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابیٍِ بیفرجام که حتما پیروزی در آن نخواهد بود، چه میتوان گفت؟ بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیاتدهندگان آمریکایی استفاده میکند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند. اما همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.