بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد؛
تأکید بر صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام
شورای نگهبان بهمناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، شورای نگهبان بهمناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد، بیانیهای صادر کرد که متن آن در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک تغییر سیاسی، تجلی از یک الگوواره جدید در عرصه حیات جهانی بود. این پیروزی شکوهمند، جهانیان را با واقعیتی تازه روبهرو ساخت تا دریابند که در برابر الگوهای مادیگرایانه شرق و غرب که از سوی نظامهای استکباری به جوامع تحمیل میشود، مسیری جایگزین و برتر نیز وجود دارد؛ مسیری که در آن سعادت بشری در گرو تلاش و جهاد برای دستیابی به ارزشهای متعالی الهی و پیوند میان دین و حاکمیت است.
اکنون که قریب به پنج دهه از حیات این شجره طیبه و استقرار نظام جمهوری اسلامی میگذرد، تجربیات تاریخی به خصوص در دو جنگ اخیر تحمیلی توسط سران ظلم نشان داده است که اندیشههای مادیگرایانه و ابزاری قدرتهای استکبار، در نهایت به زوال و فروپاشی میانجامد. در مقابل، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر حاکمیت دین در تمامی شئون جامعه، نه تنها توانسته است اقتدار خود را حفظ کند و دشمنان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام بگذارد، بلکه ملت ایران را در مسیر تعالی و به سوی قلههای افتخار و موفقیتها رهنمون ساخته است؛ تجربهای که مورد توجه و الگوبرداری مستضعفان و مظلومان در سراسر جهان قرار گرفته و منجر به شکلگیری جبهه مقاومت در برخی کشورها و توسعه اندیشه مقاومت در میان ملتها شده است.
در این میان، تدوین ساختار قانونی نظام، از خرد و بصیرت اندیشمندانی، چون شهید مظلوم، آیتالله دکتر بهشتی و دیگر بزرگان مجلس خبرگان قانون اساسی برخاست. آنان با نگاهی عمیق به ضرورت صیانت از هویت اسلامی و حقوق مردمی، نهاد «شورای نگهبان» را پیشبینی و بنیان نهادند. هدف از این نهاد، ایجاد سدی استوار برای پاسداری از «شرع مبین اسلام» و «قانون اساسی» بود تا از دو رکن بنیادین یعنی «اسلامیت» و «جمهوریت» در برابر هجمههای کانونهای قدرت، نفوذ ثروتهای بینالمللی و ایادی استکبار جهانی مصون بماند.
اگرچه در نظامهای حقوقی و سیاسی جهان، نهادهایی با وظایف نظارتی و حراستی مشابه دیده میشوند، اما شورای نگهبان از حیث ماهیت، نهادی بینظیر و منحصربهفرد است. این نهاد با پیوند میان احکام الهی و قواعد قانونی، نه تنها وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، بلکه به عنوان پاسدار حقیقت در ترسیم مسیر حرکت کشور عمل میکند. این همان آرزوی دیرینهی مبارزان راه اسلام ناب محمدی (ص) است که در قالب این نهاد کارآمد، به واقعیت پیوسته است.
امام شهیدمان حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای که سرآمد مبارزان راه اسلام ناب محمدی (ص) در دوره معاصر بودند و جان خود را در این راه فدا کردند و همچون مولایشان اباعبدالله الحسین (ع) توسط شقیترین اشقیای زمانه به شهادت رسیدند، نیز بارها بر اهمیت این نهاد تأکید فرمودهاند، شورای نگهبان به عنوان «عماد دین و ملت»، نقشی حیاتی در سد کردن راه نفوذ تفکرات انحرافی و جریانهای ضد اسلامی ایفا میکند. این نهاد با ایستادگی در برابر نفوذگرایان، تضمینکننده استقلال فکری و سیاسی نظام در برابر فشارهای بینالمللی است.
در این روزها که ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور حماسی و چشمگیر در مراسمهای وداع و تشییع با رهبر شهید انقلاب و باحضور شبانه در میادین و تجمعات در حال رقم زدن رویدادهای زرین تاریخی هستند، بار دیگر از مجاهدتهای بیشائبه امام خمینی (ره) و امام شهیدمان در مسیر تثبیت و اقتدار نظام تجلیل میکنیم و با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای و ملت شریف ایران پیمان میبندیم که بر عزم راسخ خود برای ایفای وظیفه خطیر و دفاع از موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی، به بهترین و احسن وجه استواریم تا این میثاق مقدس، ضامن پایداری و شکوه جمهوری اسلامی ایران باشد.