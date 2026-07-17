مردم در حماسه بزرگ تشییع رهبر شهید انقلاب دستگاه استکبار جهانی را تحقیر کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به هفتمین روز از تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: در یک کلمه شایسته است رهبر شهید انقلاب را امام فاتح بنامیم. همتی بلند همراه با عزمی راسخ هر جا در کنار هم جمع شود معجزه می کند. مخصوصا اگردر شخصیتی باشد که استعداد فراوان دارد و در بیت فقاهت از پدری فقیه و پارسا و مادری قرآنی بهره مند باشد همچنین از استادی بینظیر و فقیه و حکیم و عارف و ابرمرد روزگار ما یعنی امام خمینی کبیر (ره) بهره مند باشد و بهره مستمر و نور گرفتن مستمر از چشمه خورشید ولایت یعنی مولایمان حضرت امام رضا(ع) بگیرد.

وی ادامه داد: امام شهید ما با همت بلند فقط به فتح قله ها می اندیشید که هرگز از رفتن و سیر و صعود بازنماند از او شخصیتی ساخت که می توانیم بگوییم امام فاتح است. اگر سخن از معنویت، تقوا و نورانیت و نیل به مقام متقین باشد او فاتح این قله ها است. یک سلوک ولایی و عارفانه از آغاز جوانی تا آخرین روز زندگی را به همراه داشت. انیس کتاب الهی و مونس ذکر و دعا بود. اهل مراقبت از خویشتن و بهرهمند از خشوع در نماز و باده نوش چشمه سحر و اهل استغفار و اهل گریه های سحری بود. وقتی به آیات تقوا مراجعه می کنیم بدون تردید یک انسان وارسته به تقوا را می بینیم و این خوشبختی ما و شما بود که در عصر او زندگی کردیم و چقدر بهره مند شدند مردم ما و جوانان ما از فیوضات معنوی این بنده صالح خدا، از دعا و از نورانیت او.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: اگر کسی به این نقطه رسید می تواند جامعه را هدایت کند و اگر از سخن از فتح قله های ولایت و معیت با ولی کامل باشد امام شهید ما در اوج بود. در این معیت و همراهی با اولیای خدا و ولی کامل زمان گوی سبقت را از همگان ربوده است هم در شناخت راه و روش اولیاء و هم کشف اسرار زندگی اولیای خدا که یکپارچه زندگی شان در راه اقامه ولایت الهی گذشت و حاصل آن نظریه انسان 250 ساله است که در اختیار ما است. در تاسی به سیره اولیاء یک جهاد عظیم را آغاز کرد و هرگز این راه پر نور را ترک نکرد. اگر سخن از علم و معرفت و دارایی است فاتح و قله نورد بود. یک تلاش و جهاد علمی مستمر خستگی ناپذیر داشت. در زندگی امام شهید با یک آموزنده فعال مواجهیم که لحظه را از آموختن دست برنداشت و تا رسید به مقام شامخ عالم ربانی و خود شد معلم بندگان خدا. حض وافری که از فقاهت جواهری داشت اجتهاد در جوانی روزی او شد و در بسیاری از علوم مرتبط سرآمد روزگار خود بود و دارای منظومه فکری بود. این قائد عظیم الشأن شهید با این روحیه علمی موفق شد تاثیر شگفت انگیزی در علمی شدن کشور و باز شدن افق های تازه و نو داشته باشد و دعوت عمومی به انقلاب علمی منشا آثار تمدنی شد مخصوصا فراخوان دائمی برای نهضت علمی و کار علمی.

وی با اشاره به مکارم اخلاق گفت: امام شهید در مکارم اخلاق در قله بود این جان منور به زیورهای مکارم اخلاق آراسته شده بود و هر روز جلوه های تازه ای از این زیبایی ها و مکارم اخلاق از او ظهور می کرد هماهنگی با نقشه الهی در قرآن و هماهنگی با سبک زندگی اولیاء خدا از زهد بی مثال چه در بی رغبتی به دنیا و چه در سبک زندگی و آن زهد گسترده که خانواده او را در برگرفته بود تا دستیابی به مراتب بالای پارسایی. چه بهره وافری داشت از صبر، چه شرح صدری، چه بردباری و حلمی، نگاه مثبت به عالم به آنچه که از خدای متعال به ما رسیده به شخص و جامعه و امت داشت. تواضع و خاکساری داشت. از مصادیق عبادالرحمن بود آقای شهید ما.

حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: باید به تفصیل درباره آنچه از امام شهیدمان در سه دهه مشاهده کردیم باید صحبت کنیم. امام شهید ما جز از خدای متعال نمی ترسید و اگر سخن از جهاد و سخن از استقامت است یک الگوی برجسته و استقامت و جهاد را در برابر خودمان داشتیم نیل به مقام شامخ مومن مجاهد داشت. راه جهاد را هموار کرد. یک فرمانده فاتح و موفق بود که کمر استکبار جهانی را شکست و روزگار آنها را سیاه کرد. اگر سخن از حکمرانی حکمی و خردمندانه و مبتنی بر دانش، عدالت و زهد است امام شهید در قله است و چه مجموعه فاخری از دوران ولایت او در اختیار سیاستمداران و حکمرانان جامعه است و اگر سخن از مردمداری و عشق به خلق است او سرآمد آن است. حریصانه برای خدمت به خلق تلاش می کرد البته امام شهید ما به فنون دلربایی و آیین دلبری آشنا بود. صمیمی بود رفیق بود در حسن خلق تمام بود. فاتح قله شهادت بود. اگر اولیای خدا عاشق شهادت بودند اگر صدرالاولیاء امیرالمومنین برای شهادت لحظه شماری می کرد این عبدصالح دلداده شهادت بود.

وی گفت: شهیدانه زندگی کرد با شهدا زندگی کرد به عالم شهدا نزدیک بود وانس داشت و با اشک و آه و التماس از پیشگاه خداوند متعال شهادت را می خواست در کسوت ولی امر مسلمین در آن صبح نهم ماه مبارک رمضان با زبان روزه به آرزویی که همیشه داشت همراه با عزیزان و خانواده اش رسید. این راه روشن است و ما از این به بعد امام شهید داریم.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: این یک هفته بعد از دفن چقدر دلتنگ شدیم برای آقا. فکر می کردیم این بی قراری ما با دفن ایشان در دارالذکر آرام شود اما این بی قراری ها بیشتر شد.

وی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در تهران گفت: تقوا کلید همه برکات مادی و معنوی است.

وی درباره جهاد صرفه جویی گفت: با توجه به گرمای هوا و شرایطی که کشور در آن قرار دارد و جنگی که برپاست باید این موضوع همه آحاد مردم و نهادها و مجموعه های گوناگون باشد. این یک وظیفه انقلابی و مبارزه جدی با استکبار جهانی است تا بتوانیم از این مسیر به شایستگی عبور کنیم. همچنین باید از جوانان عزیز تشکر کنیم که در عرصه های علمی و ورزشی افتخارآفرینی کردند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: کار بسیار بزرگ و با عظمت و تاریخ ساز و تمدن سازی که مردم عزیز و با وفا و بصیر و غیور و مومن انجام دادید مصداق روشنی از تقوای جمعی بود. حماسه ای که در تشییع و بدرقه امام مجاهد شهید آفریدید بسیار بزرگ بود ما همچنان در وسط این ماجرا هستیم ابعاد و نتایج آن برای ما شناخته شده نیست و خیلی مانده تا بشناسیم و باید سالها مورد مطالعه قرار بگیرد. قطعا آثار تکوینی شگفت انگیزی خواهد داشت. هم در تطهیر امت و هم در گشایش ابواب برکت و نصرت آثار این حماسه بزرگ را خواهیم دید. شما در این حماسه بزرگ و ابر رویداد تاریخ معاصر موفق شدید دستگاه استکبار جهانی را در یک رویایی نرم به زانو دربیاورید و او را تحقیر کنید.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: این حضور عظیم، پیام اقتدار ملت ایران را به جهان مخابره کرد، ملت‌های مستضعف و آزادی‌خواه را امیدوار ساخت و چهره‌ای تازه از ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره افول معنویت و انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این حماسه، بطلانی بر ادعای پایان عصر دین و معنویت بود و نشان داد جامعه ایران همچنان پیوندی عمیق با ارزش‌های الهی و ولایت دارد.حضور مردم در این بدرقه تاریخی، عمق ایمان جامعه و زنده بودن انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، با تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع و بدرقه «امام شهید»، اظهار کرد: ملت ایران در این مراسم جلوه‌ای از محبت، وفاداری و عاطفه را به نمایش گذاشتند و میلیون‌ها نفر توفیق یافتند پیکر مطهر ایشان را در شهرهای مختلف زیارت کنند.

وی افزود: با وجود تلاش‌های گسترده مسئولان برای برگزاری این مراسم، برخی کاستی‌ها نیز وجود داشت، اما این مسائل از عظمت و آثار شگفت‌انگیز این حضور مردمی نکاست. حتی کسانی که به دلیل ازدحام جمعیت موفق به زیارت نشدند، به‌واسطه نیت و حضورشان از اجر و پاداش بیشتری برخوردار خواهند بود.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این حضور موجب خشنودی حضرت ولی‌عصر(عج) شد، گفت: این مراسم در حقیقت رفراندومی بزرگ برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نیز تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب بود. برجسته‌ترین جلوه این حماسه، حضور گسترده مردم با پرچم‌های «یا لثارات» بود که نشان‌دهنده مطالبه عمومی برای خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای کشور است.

وی تأکید کرد: مطالبه انتقام، صرفاً یک احساس نیست، بلکه خواسته‌ای مبتنی بر عقلانیت، شرع و حقوق است و بر اساس آموزه‌های قرآن، خون‌خواهی مظلوم حقی مشروع به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود این مطالبه عمومی ملت را تأیید کردند و اکنون این خواست به یکی از مطالبات اصلی امت اسلامی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه، مراحل تحقق انتقام را در چهار محور تشریح کرد و گفت: نخستین مرحله، مجازات همه کسانی است که در این جنایت نقش داشته‌اند؛ اعم از آمران، عاملان، مباشران و همکاران آنان. وی مدعی شد که همه افراد دخیل در این اقدام باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش نهادهای مختلف در این زمینه گفت: نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی، قضایی، حقوقی و دیپلماتیک هر یک مسئولیت‌هایی در پیگیری این موضوع بر عهده دارند و باید این پرونده را در همه سطوح دنبال کنند.

خطیب جمعه تهران دومین مرحله را هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه عنوان کرد و گفت که این روند آغاز شده و حملاتی نیز علیه این پایگاه‌ها صورت گرفته است. وی هدف نهایی این روند را خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری سومین محور را «حذف رژیم صهیونیستی از نقشه غرب آسیا» عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این رژیم در منطقه حضور دارد، انتقام کامل محقق نشده است و آزادی مسجدالاقصی را بخشی از این مسیر دانست.

وی در ادامه، چهارمین مرحله را پایان یافتن جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان عنوان کرد و گفت که این روند نیز آغاز شده و در حال تحقق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه روند افول استکبار جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا آغاز شده است، اظهار کرد: این روند به لطف الهی در جریان جنگ اخیر شتاب گرفته و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران تحقیر شده است.به برکت ایستادگی ملت ایران، نظم منطقه‌ای و حتی نظم جهانی در حال تغییر است و این مسیری است که با اراده ملت ایران ادامه خواهد یافت و روندی که آغاز شده، در نهایت به شکست پروژه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه منجر خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقض توافقات از سوی آمریکا گفت: آمریکا بار دیگر تعهدات خود را زیر پا گذاشت و با حمله به مناطق جنوبی کشور، اردوگاه‌های نظامی، بیمارستان شهید بقایی، پل‌ها، زیرساخت‌ها، تأسیسات محیط‌زیستی و مراکز صیادی، اقدامات خصمانه‌ای انجام داد.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ، با سرعت، قدرت و حجم بالای آتش، پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار داده و اهداف جدیدی را نیز به فهرست عملیات خود افزوده‌اند.

خطیب جمعه تهران همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت: اکنون بهترین زمان برای رهایی از وابستگی به آمریکا است و دولت‌های منطقه باید از شرایط ایجادشده برای استقلال و پیوستن به جبهه مقاومت استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با قدردانی از مقاومت مردم استان‌های جنوبی کشور، به‌ویژه خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس، اظهار کرد: ملت ایران خود را در کنار مردم این مناطق می‌داند و برای دفاع از آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به تنگه هرمز، تاکید کرد که با نقض توافقات از سوی آمریکا، روند مذاکرات پایان یافته و از این پس روابط میان دو طرف بر اساس قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود.

خطیب جمعه تهران تنگه هرمز را «موهبتی الهی» و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی دانست و گفت: این آبراه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، حمایت از جبهه مقاومت و تأمین منافع ملی، نقشی تعیین‌کننده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت از تنگه هرمز صیانت خواهد کرد و این آبراه راهبردی تحت مدیریت ایران اداره می‌شود و «دیگر تحت هیچ شرایطی به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، رمز اقتدار جمهوری اسلامی را حفظ وحدت و تبعیت از ولایت دانست و اظهار کرد: این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد و قدرت ما در وحدت، اطاعت از ولی‌امر و انسجام صفوف ملت در برابر دشمنان است. این وحدت، امری مقدس و حیاتی است و باید با عنایت الهی از آن پاسداری کنیم.

خطیب جمعه تهران سپس با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع «امام شهید» گفت: برادران و خواهران عراقی در این حماسه بزرگ، کاری عظیم انجام دادند. از نزدیک شاهد این حضور بودم و حدود ۱۰ میلیون نفر تنها در عراق در این مراسم شرکت کردند؛ حضوری که یادآور بدرقه تاریخی امام خمینی(ره) در ایران بود.

حاج‌علی‌اکبری همچنین از مرجعیت دینی نجف اشرف، عتبات مقدس، دولت عراق، نیروهای امنیتی، عشایر عراق و همه کسانی که امنیت و نظم این مراسم را تأمین کردند، قدردانی کرد. این حضور، تصویری باشکوه از وحدت سرنوشت ملت‌های منطقه را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت.

خطیب جمعه تهران در پایان سخنان عربی خود از خداوند متعال خواست ملت عراق، مقدسات و کرامت این کشور را به حق حضرت محمد(ص) و اهل‌بیت(ع) از هرگونه آسیب و گزند حفظ کند.

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