اطلاعیه شماره۲۳/
سکو و موشکهای هیمارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: سکو و موشکهای هیمارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم
در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشکهای هیمارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیروهای ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم