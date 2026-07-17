خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره۲۳/

سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند

سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
کد خبر : 1814462
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم

در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیروهای ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل