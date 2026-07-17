برگزاری آیین بزرگداشت هفتمین شب تدفین رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

به گزارش ایلنا، یک استاد حوزه علمیه قم در این آیین گفت: رهبر شهید انقلاب پیرامون بی‌ثمر بودن مذاکره و بی اعتمادی به دشمن هشدار داده بودند، هشداری که امروز نیز مصادیق آن آشکار شده است.

حجت الاسلام حسین قرنی با بیان اینکه امام راحل پیام خود را از عاشورا گرفت، افزود: ما از مذاکرات از صدر اسلام چه در زمان جنگ صفین، چه قرارداد الجزایر در قبل از انقلاب، چه در دفاع مقدس، برجام و در تفاهم اخیر خاطره خوشی نداریم.

وی بیان کرد: سینه ما آماج گلوله‌ ها است ولی از معیارهای الهی عدول نمی‌ کنیم. جان می‌ دهیم اما تن به ذلت نخواهیم داد.