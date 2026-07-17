واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به حملات به جنوب کشور

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی گفت: جنایات آمریکا درجنوب کشور مانند مدرسه میناب،بیمارستان کودکان سرطانی اهواز ،سالن ورزشی لامرد،حملات مکرر به مناطق مسکونی و غیرنظامی و غیره نشان دهنده ی ناتوانی و استیصال ارتش مدعی حقوق بشر در رویارویی با ایران فاتح جنگ 12 روزه و نبرد رمضان است.