واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به حملات به جنوب کشور
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنان آنجاست دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مجلس از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه میکنند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی گفت: جنایات آمریکا درجنوب کشور مانند مدرسه میناب،بیمارستان کودکان سرطانی اهواز ،سالن ورزشی لامرد،حملات مکرر به مناطق مسکونی و غیرنظامی و غیره نشان دهنده ی ناتوانی و استیصال ارتش مدعی حقوق بشر در رویارویی با ایران فاتح جنگ 12 روزه و نبرد رمضان است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنان آنجاست دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مجلس از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه می کنند.