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واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به حملات به جنوب کشور

واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به حملات به جنوب کشور
کد خبر : 1814434
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنان آنجاست دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیرو‌های مجلس از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی گفت: جنایات آمریکا درجنوب کشور مانند مدرسه میناب،بیمارستان کودکان سرطانی اهواز ،سالن ورزشی لامرد،حملات مکرر به مناطق مسکونی و غیرنظامی و غیره نشان دهنده ی ناتوانی و استیصال ارتش مدعی حقوق بشر در رویارویی با ایران فاتح جنگ 12 روزه و نبرد رمضان است.

 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنان آنجاست دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مجلس از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه می کنند.

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