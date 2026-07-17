تاجگردون:
منابع دولتی به بخشهای تاثیرگذار اختصاص یابد
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هم مجلس و هم دولت باید برای نحوه اولویتبندی منابع و اعتبارات کشور برنامه مشخصی داشته باشند، گفت: به نظر میرسد در برخی بخشها اولویتها از سوی دولت بهدرستی تعیین نشده و همین موضوع موجب بروز برخی تعارضها و ناهماهنگیها خواهد شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون، درباره امکان رفع مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات دستگاهها از طریق هماهنگی میان دستگاههای مختلف، گفت: هماهنگی بین دستگاهها میتواند مؤثر باشد، اما واقعیت این است که در برخی موارد باید اولویتبندیها تغییر کند، از سویی دیگر ما با کمبود اعتبارت مواجهایم، چراکه جریان ورودی نقدینگی و اعتبارات برای بودجه دولت ضعیف و یا قطع شده و نمیتوانیم این موضوع را منکر شویم.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین هم مجلس و هم دولت باید برای نحوه اولویتبندی منابع و اعتبارات برنامه مشخصی داشته باشند. به نظر میرسد در برخی بخشها اولویتها از سوی دولت بهدرستی تعیین نشده و همین موضوع موجب بروز برخی تعارضها و ناهماهنگیها بین مجلس و دولت و همچنین درون دولت خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، این است که دولت ابتدا منابع محدود موجود را با نیازها و اولویتهای کشور تطبیق دهد. زمانی که منابع محدود است، طبیعی است که همه مطالبات بهصورت همزمان قابل تأمین نباشد؛ بنابراین دولت باید با بازنگری در اولویتها، منابع را به بخشهایی اختصاص دهد که بیشترین ضرورت و اثرگذاری را دارند.
تاجگردون خاطرنشان کرد: هرچه این اولویتبندی با دقت بیشتری انجام شود، امکان مدیریت بهتر منابع، کاهش مشکلات اعتباری دستگاههای اجرایی و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت نیز فراهم خواهد شد.