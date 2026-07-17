افزایش اعتبار کالابرگ باید هرچه زودتر محقق شود

نماینده مردم «نائین، خور و بیابانک» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، البته در اجرای این موضوع باید واقعیت‌های اعتباری و بودجه‌ای کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: البته این موضوع در جلسات نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از محورهای پیگیری مجلس بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند تا شهروندان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

به گزارش خانه ملت، آزاد تصریح کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای و مقتضیات اقتصادی کشور، امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر عملیاتی شود، زیرا افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی یکی از ضرورت‌های حمایت از معیشت مردم است و باید هرچه زودتر محقق شود.