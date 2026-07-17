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برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت رهبر شهید امت در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت رهبر شهید امت در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)
کد خبر : 1814382
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مراسم معنوی و باشکوه بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولین در مصلی امام علی (ع) آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، مراسم  باشکوه و معنوی بزرگداشت آن شخصیت والامقام با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و مدیران شهرستان ری  در مصلی امام علی (ع)  حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم  مداحان اهل‌بیت (ع) با مرثیه‌سرایی و نوحه خوانی یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و در ادامه  مردم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل  سر دادند و فریاد لبیک سید مجتبی در فضای مراسم طنین انداز شد.

همچنین حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی در این مراسم درباره ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید سخنرانی کرد و بر حفظ وحدت و انسجام مردم و خونخواهی رهبر شهید تاکید کرد

شرکت‌کنندگان نیز  در این مراسم بر ادامه راه رهبر شهید و آرمان‌های بلند ایشان و همچنین تجدید بیعت با رهبر جوان سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کردند.

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