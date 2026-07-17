برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت رهبر شهید امت در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

به گزارش ایلنا ، همزمان با پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، مراسم باشکوه و معنوی بزرگداشت آن شخصیت والامقام با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و مدیران شهرستان ری در مصلی امام علی (ع) حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم مداحان اهل‌بیت (ع) با مرثیه‌سرایی و نوحه خوانی یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و در ادامه مردم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و فریاد لبیک سید مجتبی در فضای مراسم طنین انداز شد.

همچنین حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی در این مراسم درباره ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید سخنرانی کرد و بر حفظ وحدت و انسجام مردم و خونخواهی رهبر شهید تاکید کرد

شرکت‌کنندگان نیز در این مراسم بر ادامه راه رهبر شهید و آرمان‌های بلند ایشان و همچنین تجدید بیعت با رهبر جوان سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کردند.