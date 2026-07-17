حملات آمریکا به زیرساختها، مصداق جنایت جنگی است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل گفت: این حملات نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و مصداق جنایات جنگی است.
به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نامهای به «آنتونیو» گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دورهای شورای امنیت گفت که جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین لحن ممکن، اقدامات تجاوزکارانه و هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غیرنظامی توسط ایالات متحده را محکوم میکند.
ایروانی تصریح کرد که حملات متعدد علیه اهداف غیرنظامی، نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه و مصداق جنایات جنگی هستند که ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی آنها را بر عهده دارد.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تداوم این حملات مسلحانه غیرقانونی، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقهای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه نامههای پیشین در مورد تداوم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مایلم به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم که به دلیل استمرار ناتوانی شورای امنیت، در ایفای مسئولیتهای خود، ایالات متحده به اقدامات تجاوزکارانه خود علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران ادامه میدهد و مرتکب جنایات جنگی فجیعی علیه مردم ایران میشود که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی، به ویژه قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
در این راستا، مایلم به اطلاع برسانم که از ۸ ژوئیه تا امروز، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده به حملات نظامی گسترده علیه بخشهای مختلف خاک جمهوری اسلامی ایران، به ویژه استانهای جنوبی، شهرهای ساحلی و بنادر در امتداد خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داده است. حملات مکرری علیه شهرهایی از جمله بندرعباس، بوشهر، اهواز، چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، ایرانشهر، جزیره ابوموسی و جزیره تنب بزرگ انجام شده است.
در ساعات اولیه امروز، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، شهرهای شیراز، خرمآباد، سمنان، ارومیه و همدان نیز مورد حمله قرار گرفتند. این حملات، بنادر، شبکههای حملونقل، تاسیسات ارتباطی، مراکز لجستیکی، سامانههای راداری، سامانههای دفاع ساحلی و سایر زیرساختهای حیاتی و ضروری برای جمعیت غیرنظامی و عملکرد اقتصاد ملی را هدف قرار داده و خسارات گستردهای به آنها وارد کرده است.
تخریب سازمانیافته این زیرساختهای غیرنظامی موجب اختلال در فعالیتهای تجاری، حملونقل دریایی، خدمات امداد و نجات و معیشت روزمره شهروندان شده و پیامدهای عمیق انسانی، زیستمحیطی و اقتصادی بلندمدتی در پی داشته است. در جریان این موج اخیر حملات جنایتکارانه، بیش از ۳۵ ایرانی شهید و بیش از ۲۶۰ نفر مجروح شدند.
در میان قربانیان، غیرنظامیان، نیروهای امدادی، آتشنشانان، محیطبانان و صیادان نیز حضور دارند. در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، یکی از آتشنشانانی که در حال انجام ماموریت امدادرسانی در پی حمله ایالات متحده به فرودگاه ایرانشهر بود، هنگام انجام وظیفه رسمی خود به شهادت رسید.
همچنین در نخستین ساعات بامداد ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده، پاسگاه محیطبانی روستای سیدجوزار از توابع شهرستان حاجیآباد در استان هرمزگان را هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن سه تن از اعضای خانواده آقای جواد حسنزاده، محیطبان متعهد و فداکار، جان خود را از دست دادند.
در ساعات اولیه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده به پادگان و خوابگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور، ایرانشهر، در استان سیستان و بلوچستان حمله موشکی انجام داد. ۱۳ موشک به خوابگاه شلیک شد که منجر به شهادت هفت مدافع شجاع میهن، به نامهای رضا شفیعی، فرهاد علوی، ابوالفضل مولایی، حسین جعفری، علیرضا قاسمی، حسامالدین عباسی و عباس حسن شاهی شد.
تعدادی دیگر از کارکان نظامی نیز مجروح شده و همچنان تحت درمان هستند. در یک اقدام شنیع دیگر، عصر چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، بیمارستان شهید بقایی در نتیجه حملات هوایی وحشیانه ایالات متحده به مناطق مختلف شهر اهواز و اطراف این مرکز درمانی آسیب دید.
به منظور حفظ جان و ایمنی بیماران، بیمارستان تخلیه و بیماران آن به سایر مراکز درمانی منتقل شدند. این بیمارستان یک مرکز درمانی تخصصی در استان خوزستان است که به کودکان مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای مرتبط با خون، خدمات درمانی و مراقبتی ارائه میدهد. تعداد زیادی از بیماران از سراسر استان و استانهای همجوار همواره برای دریافت خدمات پزشکی به این مرکز مراجعه میکنند.
حمله ایالات متحده به این بیمارستان، اقدامی بزدلانه و مصداق بارز جنایت جنگی علیه بیگناهترین و آسیبپذیرترین انسانها، یعنی کودکانی است که شجاعانه برای ادامه زندگی خود مبارزه میکنند. علاوه بر این، تنها در طول هفته گذشته، ایالات متحده یک کمپین سیستماتیک از حملات علیه اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، از جمله یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه، یک مرکز تولید آب معدنی در منطقه موسیان شهر دهلران و برج کنترل دریایی در چابهار، با هدف مختل کردن کمک به ماهیگیران و به خطر انداختن ایمنی و امنیت ناوبری دریایی و تجارت بینالمللی انجام داده است.
این حملات، همراه با حملات متعدد دیگر علیه اهداف غیرنظامی، نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه محسوب میشوند و مصداق جنایات جنگی هستند که ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی آنها را بر عهده دارد. مایه تاسف عمیق است که دولت ایالات متحده و رئیسجمهور آن، از طریق اظهارات و اقدامات خود، بیاعتنایی آشکاری نسبت به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل نشان دادهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده که پیشتر نیز بهصورت علنی ایران را به نابودی تمدن، پلها، نیروگاهها و دیگر زیرساختهای غیرنظامی تهدید کرده بود، در مصاحبهای در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ بار دیگر با گستاخی و بیپروایی اعلام کرد: «هفته آینده پلها و نیروگاههای آن را هدف قرار خواهیم داد.» همچنین، رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبهای تلویزیونی در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، با اشاره به بمباران تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی ایالات متحده، اظهار داشت: «اگر من نبودم، یا بی بی نبود، بهویژه ترکیب ... آنها ظرف دو هفته به سلاح هستهای دست پیدا میکردند، اگر من آنها را با سلاح هستهای هدف قرار نداده بودم.»
این اظهارات که به طور علنی توسط رئیس دولت ایالات متحده - یک کشور دارای سلاح هستهای و عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، عضو دائم شورای امنیت و یکی از دولتهای امین معاهده ان پی تی - بیان شد، توجه حداکثری شورای امنیت را میطلبد. این سخنان، ذهنیت و طرز فکر خطرناک رئیسجمهور ایالات متحده را آشکار ساخته و بیانگر بیاعتنایی کامل وی نسبت به منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و اساسیترین اصول انسانی است.
چنین اظهاراتی نشان میدهد که ایالات متحده در پیشبرد سیاستهای خود هیچ خط قرمز حقوقی یا انسانی، از جمله ممنوعیت بهکارگیری سلاحهای هستهای و ارتکاب جنایات جنگی از طریق حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، را به رسمیت نمیشناسد. جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین لحن ممکن، اقدامات تجاوزکارانه و هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غیرنظامی توسط ایالات متحده را که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور و نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه است، محکوم میکند.
هدف قرار دادن مکرر بنادر، فرودگاهها، تاسیسات حملونقل، خدمات امدادی و سایر اهداف غیرنظامی، مصداق جنایات جنگی است. ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی تمامی تلفات جانی، جراحات، خسارات وارده به زیرساختهای حیاتی، آسیبهای زیستمحیطی و تمامی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود را بر عهده دارد.
تداوم این حملات مسلحانه غیرقانونی، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقهای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است. از اینرو، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست میکند که در چارچوب مسئولیتهای خود وفق منشور ملل متحد، اقدامات فوری و مؤثر برای پایان دادن به تجاوز ایالات متحده و تضمین پاسخگویی این کشور در قبال تمامی نقضهای فاحش ارتکابی اتخاذ کنند.
تا زمانی که سازمان ملل متحد، بهویژه شورای امنیت، در انجام مسئولیتهای خود برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی قصور ورزد، جمهوری اسلامی ایران به اعمال تمامی حقوق خود مطابق حقوق بینالملل برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی خود ادامه خواهد داد.
ایران همچنین از تمامی سازوکارها و راهکارهای حقوقی موجود برای تضمین پاسخگویی عاملان این نقضهای فاحش و جنایات جنگی استفاده خواهد کرد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه بهعنوان یکی از اسناد رسمی شورای امنیت توزیع شود.