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اطلاعیه شماره ۱۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات دشمن در سوریه

حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات دشمن در سوریه
کد خبر : 1814369
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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۹ عملیات نصر ۲ آورده است:

 

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛

در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیرو‌های هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیرو‌های جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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