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سیاسی



دفاعی امنیتی ۲۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۷:۲۹

۷ شهید و ۹ مجروح در حمله دشمن آمریکایی به دو پل کهورستان در غرب هرمزگان

دشمن آمریکایی در جنایتی آشکار به دو پل کهورستان در جاده بندرعباس به لارستان حمله کرد، بخشی از این پل ها را تخریب و هفت نفر را به شهادت رساند.