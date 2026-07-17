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۷ شهید و ۹ مجروح در حمله دشمن آمریکایی به دو پل کهورستان در غرب هرمزگان

۷ شهید و ۹ مجروح در حمله دشمن آمریکایی به دو پل کهورستان در غرب هرمزگان
کد خبر : 1814366
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دشمن آمریکایی در جنایتی آشکار به دو پل کهورستان در جاده بندرعباس به لارستان حمله کرد، بخشی از این پل ها را تخریب و هفت نفر را به شهادت رساند.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در حملات پنج‌شنبه شب دشمن آمریکایی، دو پل در بخش کهورستان در محور ارتباطی منتهی به بندر خمیر مورد اصابت و حمله قرار گرفته است.

در حمله به پل ها

فرماندار شهرستان بندرخمیر گفت: شمار شهدای حمله وحشیانه آمریکا به دو پل در این شهرستان به ۷ نفر افزایش یافت.

مراد زرهی افزود: ۹ مصدوم این حادثه نیز در بیمارستان بندرخمیر بستری هستند.

استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، متأسفانه علاوه بر پل کهورستان، پل گریوه نیز در محور‌های ارتباطی استان، مورد اصابت قرار گرفته است.

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