در مرحله دوازدهم عملیات صاعقه ارتش انجام شد؛
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش جنایتکار آمریکا در کویت
ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، مراکز پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در کویت را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به جنایتهای دشمن مستکبر و انتقام خون پاک شهیدان این مرز و بوم، ساعاتی قبل و در مرحله دوازدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروها و مراکز پشتیبانی لجستیکی ارتش تروریستی و کودککش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ با تکیه بر تاریخ، پشتوانه مردمی، تجربه و آمادگی رزمی، در برابر هرگونه فشار یا تهدید، با هوشیاری و اقتدار ایستادهایم و یقین داریم این سرزمین کهن و ملت تاریخساز و قهرمان ایران با نصرت الهی، بر دشمن خبیث و مکار فائق خواهد آمد.