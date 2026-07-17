حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش جنایتکار آمریکا در کویت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به جنایت‌های دشمن مستکبر و انتقام خون پاک شهیدان این مرز و بوم، ساعاتی قبل و در مرحله دوازدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروها و مراکز پشتیبانی لجستیکی ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ با تکیه بر تاریخ، پشتوانه مردمی، تجربه و آمادگی رزمی، در برابر هرگونه فشار یا تهدید، با هوشیاری و اقتدار ایستاده‌ایم و یقین داریم این سرزمین کهن و ملت تاریخ‌ساز و قهرمان ایران با نصرت الهی، بر دشمن خبیث و مکار فائق خواهد آمد.