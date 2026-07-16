مرحله یازدهم عملیات صاعقه ارتش؛
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
در یازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به اقدام خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای شهری و مردم بیگناه، ساعاتی قبل، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله یازدهم عملیات صاعقه، محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناساییP۸ ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الصخیر بحرین را هدف حملات پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.
ارتش با تاکید بر اینکه امنیت و استقلال این میهن خدایی خط قرمز ماست و متناسب با شرارتهای دشمن خبیث، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد، خاطرنشان کرد: هرگونه خطای محاسباتی در برآورد اراده و استقامت ملت و توان رزم ارتش و سپاه ایران، هزینهای سنگین برای دشمن مستکبر خواهد داشت.