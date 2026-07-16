خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرحله یازدهم عملیات صاعقه ارتش؛

مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش

مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
کد خبر : 1814360
لینک کوتاه کپی شد.

در یازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به اقدام خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های شهری و مردم بی‌گناه، ساعاتی قبل، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله یازدهم عملیات صاعقه، محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناساییP۸ ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الصخیر بحرین را هدف حملات پهپادهای انهدامی آرش قرار داد. 

ارتش با تاکید بر اینکه امنیت و استقلال این میهن خدایی خط قرمز ماست و متناسب با شرارت‌های دشمن خبیث، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد، خاطرنشان کرد: هرگونه خطای محاسباتی در برآورد اراده و استقامت ملت و توان رزم ارتش و سپاه ایران، هزینه‌ای سنگین برای دشمن مستکبر خواهد داشت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل