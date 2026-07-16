حملات هوایی دشمن آمریکایی به شهر بستان استان خوزستان

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی اظهار داشت: دقایقی پیش یک نقطه در اطراف شهر بستان توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها در حال انجام است، افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حیاتی بیان کرد: به هم استانی‌ها تاکید می‌شود اخبار و اطلاعات را از رسانه‌های معتبر و رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

گفتنی است؛ ساعتی قبل نقاطی از اهواز مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفت.