حمله دشمن آمریکایی به انشعاب راه آهن بندرعباس

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرده؛ لازم به ذکر است که این ایستگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری مجاورت مناطق مسکونی نبوده و خوشبختانه خسارت چندانی به تأسیسات زیربنایی وارد نشده است.

تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار وضعیت در حال انجام است.

از مردم شریف استان هرمزگان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده ایستگاه راه آهن و تردد‌های غیرضروری در این منطقه خودداری کنند تا نیرو‌های امدادی با سرعت بیشتری به وظایف خود عمل نمایند.

وضعیت مصدومان تحت کنترل بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی این مرجع اعلام خواهد شد.