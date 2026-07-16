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حمله دشمن آمریکایی به انشعاب راه آهن بندرعباس

حمله دشمن آمریکایی به انشعاب راه آهن بندرعباس
کد خبر : 1814347
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استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس از سوی دشمن آمریکایی مورد هدف قرار گرفته است که متأسفانه در این حادثه ۲ نفر از هموطنانمان مصدوم و به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرده؛ لازم به ذکر است که این ایستگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری مجاورت مناطق مسکونی نبوده و خوشبختانه خسارت چندانی به تأسیسات زیربنایی وارد نشده است.

 

تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار وضعیت در حال انجام است.

از مردم شریف استان هرمزگان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده ایستگاه راه آهن و تردد‌های غیرضروری در این منطقه خودداری کنند تا نیرو‌های امدادی با سرعت بیشتری به وظایف خود عمل نمایند.

وضعیت مصدومان تحت کنترل بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی این مرجع اعلام خواهد شد.

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