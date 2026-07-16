حمله دشمن آمریکایی به انشعاب راه آهن بندرعباس
استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس از سوی دشمن آمریکایی مورد هدف قرار گرفته است که متأسفانه در این حادثه ۲ نفر از هموطنانمان مصدوم و به مراکز درمانی اعزام شدهاند.
به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرده؛ لازم به ذکر است که این ایستگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری مجاورت مناطق مسکونی نبوده و خوشبختانه خسارت چندانی به تأسیسات زیربنایی وارد نشده است.
تیمهای امدادی و آتشنشانی بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار وضعیت در حال انجام است.
از مردم شریف استان هرمزگان درخواست میشود ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده ایستگاه راه آهن و ترددهای غیرضروری در این منطقه خودداری کنند تا نیروهای امدادی با سرعت بیشتری به وظایف خود عمل نمایند.
وضعیت مصدومان تحت کنترل بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی این مرجع اعلام خواهد شد.