آمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به محله تپه الله و اکبر بندرعباس

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد؛ در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محله مسکونی تپه الله اکبر در بندرعباس، یک نفر شهید شده و تعداد مجروحان این جنایت دشمن به ۸ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۷ نفر دچار موج‌گرفتگی انفجاری بوده و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.