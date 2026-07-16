خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به محله تپه الله و اکبر بندرعباس

آمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به محله تپه الله و اکبر بندرعباس
کد خبر : 1814346
لینک کوتاه کپی شد.

در حمله پنجشنبه شب دشمن آمریکایی به محله مسکونی تپه الله و اکبر بندرعباس، یک هموطن شهید و هشت تن دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد؛ در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محله مسکونی تپه الله اکبر در بندرعباس، یک نفر شهید شده و تعداد مجروحان این جنایت دشمن به ۸ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۷ نفر دچار موج‌گرفتگی انفجاری بوده و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.

این محله دو روز پیش نیز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل