آمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به محله تپه الله و اکبر بندرعباس
در حمله پنجشنبه شب دشمن آمریکایی به محله مسکونی تپه الله و اکبر بندرعباس، یک هموطن شهید و هشت تن دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد؛ در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محله مسکونی تپه الله اکبر در بندرعباس، یک نفر شهید شده و تعداد مجروحان این جنایت دشمن به ۸ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۷ نفر دچار موجگرفتگی انفجاری بوده و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.
این محله دو روز پیش نیز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود.