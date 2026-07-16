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انسداد برخی محورهای مواصلاتی درحمله دشمن به استان هرمزگان

انسداد برخی محورهای مواصلاتی درحمله دشمن به استان هرمزگان
کد خبر : 1814339
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استانداری هرمزگان از انسداد دو محور تا اطلاع ثانوی در این استان خبرداد.

استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور بندرعباس - خمیر - لار به‌طور کامل مسدود است.

محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

 

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