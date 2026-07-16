جزئیات دود سیاه مشاهده شده در اطراف بهبهان از زبان فرماندار

به گزارش ایلنا، زهره‌الزهرا روحی‌پور با رد شایعات منتشرشده درباره منشا ستون دود سیاه در اطراف بهبهان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این دود ناشی از سیاه سوزی از اطراف شهر و نیز سوزاندن لاستیک و زباله بوده و هیچ ارتباطی با حوادث امنیتی یا نظامی ندارد.

وی افزود: هیچ‌گونه اصابت، انفجار یا حادثه امنیتی در محدوده شهرستان بهبهان رخ نداده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

روحی‌پور از شهروندان خواست اخبار مربوط به این‌گونه موضوعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تاییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

شهرستان بهبهان در شرق استان خوزستان و در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از مرکز استان، شهر اهواز، قرار دارد.