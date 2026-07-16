جزئیات دود سیاه مشاهده شده در اطراف بهبهان از زبان فرماندار
فرماندار بهبهان استان خوزستان منشا ستون دود سیاه مشاهدهشده در اطراف این شهرستان را سوزاندن لاستیک و زباله عنوان و تاکید کرد: هیچگونه مورد امنیتی، نظامی یا اصابتی در این منطقه رخ نداده است.
به گزارش ایلنا، زهرهالزهرا روحیپور با رد شایعات منتشرشده درباره منشا ستون دود سیاه در اطراف بهبهان اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این دود ناشی از سیاه سوزی از اطراف شهر و نیز سوزاندن لاستیک و زباله بوده و هیچ ارتباطی با حوادث امنیتی یا نظامی ندارد.
وی افزود: هیچگونه اصابت، انفجار یا حادثه امنیتی در محدوده شهرستان بهبهان رخ نداده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.
روحیپور از شهروندان خواست اخبار مربوط به اینگونه موضوعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تاییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.
شهرستان بهبهان در شرق استان خوزستان و در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از مرکز استان، شهر اهواز، قرار دارد.