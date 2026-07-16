حمله دشمن آمریکایی به پل کهورستان در غرب هرمزگان

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در جریان حملات امشب دشمن آمریکایی، پل کهورستان در محور ارتباطی منتهی به بندر خمیر مورد اصابت و حمله قرار گرفته است.