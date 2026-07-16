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حمله دشمن آمریکایی به پل کهورستان در غرب هرمزگان

حمله دشمن آمریکایی به پل کهورستان در غرب هرمزگان
کد خبر : 1814332
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دشمن آمریکایی در جنایتی آشکار به پل کهورستان در جاده بندرعباس به لارستان حمله کرد و بخشی از این پل را تخریب کرد.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در جریان حملات امشب دشمن آمریکایی، پل کهورستان در محور ارتباطی منتهی به بندر خمیر مورد اصابت و حمله قرار گرفته است.

خواهشمند است شهروندان از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کرده و ضمن حفظ خونسردی، مسیر‌های جایگزین را برای رفت‌وآمد انتخاب نمایند.

نیرو‌های امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور داشته و وضعیت تحت کنترل است.

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