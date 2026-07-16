تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی گفت: دقایقی پیش در شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم و حملات هوایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارزیابی مناطق مورد هدف دشمن درحال انجام است، تاکید کرد: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود و از هم استانی‌ها و شهروندان درخواست داریم اخبار را فقط از مراجع و رسانه های معتبر و رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

گفتنی است؛ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ نیز به اطراف بیمارستان شهید دکتر مجید بقایی حمله کرد و موجب رعب و وحشت بیماران و همراهان شد، بطوریکه در کمترین زمان بیمارستان تخلیه و بیماران به بیمارستان‌های گلستان، شفا و آیت الله کرمی انتقال یافتند.

براساس اعلام رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ در کمتر از ۶ ساعت، بیمارستان شهید بقایی اهواز به چرخه ارائه خدمات درمانی بازگشت.