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وقوع چند انفجار در هرمزگان/ ۸ مصدوم و یک شهید در حمله دشمن به بندرعباس

وقوع چند انفجار در هرمزگان/ ۸ مصدوم و یک شهید در حمله دشمن به بندرعباس
کد خبر : 1814330
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استانداری هرمزگان اعلام کرد امشب صدای انفجار در قشم و بندرعباس شنیده شده است.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد امشب صدای انفجار در قشم و بندرعباس شنیده شده است. 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: در نتیجه حملات تجاوزکارانه آمریکا به محلۀ تپۀ الله‌اکبر در بندرعباس، تعداد مجروحین این جنایت دشمن به ۸ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۷ نفر دچار موج‌گرفتگی انفجاری بوده و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است. با تأسف فراوان، یک نفر از هموطنانمان نیز در این حمله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمده است.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، کلیه نیرو‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین در حال انجام است.

 انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی در حوالی قشم

استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه در نقطاتی حوالی قشم انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی رخ داد. 

بنا بر اعلام استانداری هرمزگان؛ در حملات جدید آمریکا به حوالی قشم هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

حمله دشمن آمریکایی به پل کهورستان در غرب هرمزگان

دشمن آمریکایی در جنایتی آشکار به پل کهورستان در جاده بندرعباس به لارستان حمله کرد و بخشی از این پل را تخریب کرد.

استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در جریان حملات امشب دشمن آمریکایی، پل کهورستان در محور ارتباطی منتهی به بندر خمیر مورد اصابت و حمله قرار گرفته است.

خواهشمند است شهروندان از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کرده و ضمن حفظ خونسردی، مسیر‌های جایگزین را برای رفت‌وآمد انتخاب کنند.

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