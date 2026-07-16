وقوع چند انفجار در هرمزگان/ ۸ مصدوم و یک شهید در حمله دشمن به بندرعباس

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد امشب صدای انفجار در قشم و بندرعباس شنیده شده است.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: در نتیجه حملات تجاوزکارانه آمریکا به محلۀ تپۀ الله‌اکبر در بندرعباس، تعداد مجروحین این جنایت دشمن به ۸ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۷ نفر دچار موج‌گرفتگی انفجاری بوده و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است. با تأسف فراوان، یک نفر از هموطنانمان نیز در این حمله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمده است.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، کلیه نیرو‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین در حال انجام است.

انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی در حوالی قشم

استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ در ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه در نقطاتی حوالی قشم انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی رخ داد.

بنا بر اعلام استانداری هرمزگان؛ در حملات جدید آمریکا به حوالی قشم هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.