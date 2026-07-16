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قوه قضاییه: هیچ زندانی آمریکایی آزاد یا تبادل نشده است

قوه قضاییه: هیچ زندانی آمریکایی آزاد یا تبادل نشده است
کد خبر : 1814315
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قوه قضاییه اعلام کرد: هیچ زندانی آمریکایی از زندان‌های ایران آزاد یا تبادل نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اوایل بامداد امروز بود که دونالد ترامپ در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد از آزادی یک زندانی آمریکایی که به گفته او در زمان دولت بایدن و در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بود، خبر داد.

ترامپ مطابق سنوات قبلی در اعلام خبرهای دروغین علاوه بر دادن ناسزا به رئیس جمهور سلف خود از ایران هم تشکر کرد.

ترامپ در حالی این ادعا را مطرح کرده است که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته هیچ زندانی محکوم یا جاسوس آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ اعلام کرده یا با هر مشخصات دیگری از زندان‌های ایران آزاد یا تبادل نشده است.

البته سابقه توهمات ترامپ در اعلام اینگونه اخبار فقط به این مورد برنمی‌گردد، او پیشتر هم در مواردی از جمله اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع هشت زن زندانی در پی کودتای دی ماه ۱۴۰۴، اعدام یک پسر جوان در کرج و … گول منابع دروغگوی خود را خورده بود.

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