قوه قضاییه: هیچ زندانی آمریکایی آزاد یا تبادل نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اوایل بامداد امروز بود که دونالد ترامپ در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد از آزادی یک زندانی آمریکایی که به گفته او در زمان دولت بایدن و در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بود، خبر داد.