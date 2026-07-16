مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب برگزار شد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی غروی دبیر جامعه مبلغین مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای با حضور شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اقشار مختلف مردم در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد، با بیان اینکه چهار عامل می‌تواند موجب پیروزی یک تفکر و جریان شود، گفت: نظام شاهنشاهی با وجود همه حمایت‌های جهانی چگونه منقرض شد و انقلاب مردمی به پیروزی رسید که دلیل آن چهار عامل بود.

وی عامل نخست را اتکا به حضرت حق دانست و افزود: آقایان و خانم‌هایی که صدای من را می‌شنوید، جریان فکری که متکی به حضرت حق نباشد، توکل به خدا نداشته باشد و خداباوری و خدامحوری در آن وجود نداشته باشد، هرگز پیروز نخواهد شد. چنین جریان‌هایی نمی‌توانند موفق شوند، چون خدا ندارند.

غروی افزود: رهبر انقلاب بارها در سخنرانی‌های خود، هنگامی که از ایشان سؤال می‌شد که چه خواهد شد، می‌فرمودند: ان مع ربی؛ خدا با ماست. همچنین آیه انا لله و انا الیه راجعون را یادآور می‌شدند؛ اینکه همه ما از سوی خدا آمده‌ایم، از او سرچشمه گرفته‌ایم و به سوی او بازمی‌گردیم. ما خدا داریم.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) نیز همین مطلب را بیان می‌کردند و می‌فرمودند ما خدا را داریم و خداوند در مسائل مختلف ما را حمایت می‌کند و به پیروزی می‌رساند.

دبیر جامعه مبلغین کشور در ادامه به فرموده خداوند در قرآن "و أفوض أمری إلی الله"؛اشاره کرد و افزود: چرا این را بگوییم؟ زیرا ان الله بصیر بالعباد؛ خداوند بندگان را می‌بیند. خدا هست و جامعه منهای خدا فایده‌ای ندارد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: وجود مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) بارها، حتی در روز عاشورا، تلاوت می‌کردند و بر توکل به خداوند و تقوا تأکید داشتند.

غروی در تشرییح دومین عامل با بیان اینکه اتحاد، مهم‌ترین عامل حفظ کشور در برابر تهدیدهای خارجی است، گفت: اتحاد، اتحاد، اتحاد و وحدت؛ فارغ از اینکه دارای چه تفکری باشیم، حزب‌اللهی دوآتشه، حزب‌اللهی میانه‌رو، اصولگرا، اصلاح‌طلب، طرفدار این تفکر یا آن تفکر، حتی اگر کسی انقلاب را هم قبول نداشته باشد، اما کشور را دوست داشته و به ایران عشق بورزد، امروز اگر می‌خواهد اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی بر این مملکت مسلط نشوند، باید بداند که این اتحاد است که می‌تواند ما را به پیروزی برساند.

وی ادامه داد: در جریان حمله و تجاوز اخیر، همان افرادی که چند روز قبل مدافع آمریکا، ترامپ و جنگ بودند، می‌گفتند دو هفته دیگر کار ایران تمام است. معنای این سخنان آن بود که بر این مملکت حاکم خواهند شد، نظام کشور تغییر خواهد کرد و دیگر جای نگرانی نیست. آنان تصور می‌کردند با ترور رهبر کشور و شخصیت‌هایی که دارای عقلانیت بودند، همه چیز تمام خواهد شد.

غروی افزود: مگر ما معتقدیم که در این مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد؟ مگر حکومت در همه زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته است؟ مگر کشور ما گل و بلبل است؟ اگر کسی بخواهد اشکالات را ببیند، وجود دارد. ما منبری‌ها فرزند انتقاد هستیم و در فضای منبر و نقد رشد کرده‌ایم. انتقاد می‌کنیم تا مسئولان متوجه مسائل شوند، اما مردم فهمیدند که امروز، روز اختلاف نیست.

دبیر جامعه مبلغین کشور خاطرنشان کرد: مردم، نیروهای مسلح، جریان‌های سیاسی، دولت، ملت و همه ارکان کشور دست به دست هم دادند و متحد شدند. همین اتحاد باعث شد امید آمریکایی‌ها به ناامیدی تبدیل شود.

وی اظهار کرد: مگر ترامپ نگفت ایران برای مذاکره با او لحظه‌شماری می‌کند و التماس خواهد کرد؟ مگر نگفت ایران را به عصر حجر بازمی‌گردانیم؟ مگر نگفت کاری می‌کنیم ایران به ایرانستان تبدیل شود؟ چرا نتوانستند؟ قدرت کشور مؤثر بود، اما اتحاد مردم امید دشمن را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد.

غروی تاکید کرد: در اوایل انقلاب، سخنی از امام خمینی(ره) به یاد دارم. اکنون نیز در این محفل، معاون رئیس‌جمهور، مسئولان، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های سیاسی و افراد صاحب‌نظر حضور دارند و برای همه آنان احترام قائلم. نمی‌خواهم نام کسی را ببرم، اما باید این سخن را به دیگران، به‌ویژه کسانی که به دنبال ایجاد اختلاف هستند، منتقل کنیم.

وی در ادامه با هشدار نسبت به ایجاد اختلاف در جامعه، گفت: نباید کسانی را که در میدان ایستاده‌اند و از کشور دفاع می‌کنند، تضعیف کنیم. اگر انگلیس یا دیگر دشمنان علیه کشور موضع می‌گیرند، نباید از آن خوشحال شد.

دبیر جامعه مبلغین کشور ادامه داد: امروز نباید اختلاف ایجاد کنیم. پس از انتخاب رهبر ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، پاسخ محکمی به آمریکا و رژیم صهیونیستی داده شد. آنان تصور می‌کردند باید درباره آینده رهبری تصمیم بگیرند، اما مجلس خبرگان بلافاصله اقدام کرد و همه از این انتخاب حمایت کردند؛ هرچند ممکن است در برخی سلیقه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما همه بیعت کردند. این دومین عامل پیروزی است.

غروی با بیان اینکه سومین عامل پیروزی، رهبری یک جریان است، اظهار کرد: وجود رهبری موجب می‌شود جامعه مسیر خود را با اطمینان ادامه دهد و راه پدر را دنبال کند.

غروی با بیان اینکه چهارمین عامل پیروزی، حفظ و تقویت شعائر است، اظهار کرد: ممکن است یک کشور رهبر داشته باشد، اعتقاد به خدا داشته باشد و از اتحاد نیز برخوردار باشد، اما اگر در حوزه تبلیغات ضعیف عمل کند، موفقیت کمتری خواهد داشت. امروز رسانه‌های غربی در حال انجام بمباران تبلیغاتی هستند و فعالیت گسترده‌ای در عرصه رسانه دارند.

وی افزود: امروز باید شعائر را حفظ کنیم. نماز جماعت شعار است، نماز جمعه شعار است، مجلس بزرگداشت رهبر، مانند مراسم امشب، شعار است، عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شعار است و تشییع پیکر رهبر نیز یک شعار است.

دبیر جامعه مبلغین کشور ادامه داد: برخی تصور می‌کردند مراسم تشییع باید تنها در مشهد برگزار شود، اما این مراسم در تهران، قم، عراق و مشهد برگزار شد. از همان شبی که مراسم تشییع برگزار شد، عصبانیت آمریکایی‌ها آغاز شد و حملات و بمباران‌ها شدت گرفت. آنان تحمل حضور گسترده مردم را نداشتند. میلیون‌ها نفر در صحنه حضور یافتند و این حضور، نمایش قدرت مردم بود.

وی اظهار کرد: نخست‌وزیر عراق را به آمریکا فراخواندند و از او پرسیدند چرا در این مراسم شرکت کرده است و چرا نخستین رئیس‌جمهوری که با او دیدار داشته، رئیس‌جمهور ایران بوده است. باید به این مسائل توجه کرد، زیرا شعائر می‌تواند یک انقلاب را به پیروزی برساند.

غروی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، گفت: در مجموع، در تهران، قم، عراق و مشهد حدود ۴۴ میلیون نفر در مراسم‌های مرتبط حضور داشتند. این همان چیزی است که از آن به عنوان شعار و نمایش اقتدار یاد می‌شود و اگر این حضورها نباشد، شکست خواهیم خورد.

وی خطاب به جوانان گفت: جوانان در صحنه باشند. برادران ما در میدان و کنار تجهیزات دفاعی آماده هستند و هر زمان فرمان صادر شود، برای دفاع از کشور آمادگی دارند. مردم نیز شب‌ها در خیابان‌ها با در دست داشتن پرچم حضور پیدا کردند و اعلام کردند که اگر رهبر دستور دهد به خانه‌های خود بازمی‌گردند، در غیر این صورت در صحنه خواهند ماند.

دبیر جامعه مبلغین کشور با تاکید بر ضرورت استفاده همزمان از توان دفاعی و دیپلماسی، گفت: دیپلماسی جایگاه خود را دارد. باید در یک طرف، توان دفاعی و قدرت میدان وجود داشته باشد و در طرف دیگر، دیپلماسی فعال دنبال شود. کسانی که برای مذاکره می‌روند، سابقه آنان روشن است، متدین، معتقد به انقلاب و دلسوز کشور هستند. باید از آنان حمایت کرد تا کشور آسیب نبیند. همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، دشمن به دنبال تضعیف کشور است و همه باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: در کنار میدان، حضور مردم و دیپلماسی فعال، مسئولان نباید خدمت به مردم را فراموش کنند. مردم وظیفه خود را انجام داده‌اند. مدیران نباید دچار غرور شوند و حتی پاسخ سلام مردم را ندهند. مسئولان، رؤسا و سخنرانان نیز نباید گرفتار غرور شوند. همه باید خدمتگزار مردم باشند.