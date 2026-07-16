حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در آستان امامزاده علیاکبر چیذر
معاون اجرایی رئیسجمهور عصر امروز در مجلس بزرگداشت رهبر شهید در آستان مقدس امامزاده علیاکبر (ع) چیذر برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، عصر امروز پنجشنبه 25 تیرماه، در مجلس بزرگداشت رهبر شهید و عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای و شهدای عالیمقام خانواده ایشان حضور یافت.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، نیز با حضور در این مراسم، در کنار دیگر شرکتکنندگان، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای عالیمقام خانواده ایشان ادای احترام کرد
این مراسم از سوی آیتالله محمدیگلپایگانی، رئیس دفتر امامِ شهید، در آستان مقدس امامزاده علیاکبر (ع) چیذر برگزار شد و جمعی از مسئولان، شخصیتهای حوزوی و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.