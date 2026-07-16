محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز با حضور در این مراسم، در کنار دیگر شرکت‌کنندگان، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای عالی‌مقام خانواده ایشان ادای احترام کرد

این مراسم از سوی آیت‌الله محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر امامِ شهید، در آستان مقدس امام‌زاده علی‌اکبر (ع) چیذر برگزار شد و جمعی از مسئولان، شخصیت‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.