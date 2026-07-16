خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در آستان امام‌زاده علی‌اکبر چیذر

حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در آستان امام‌زاده علی‌اکبر چیذر
کد خبر : 1814309
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور عصر امروز در مجلس بزرگداشت رهبر شهید در آستان مقدس امام‌زاده علی‌اکبر (ع) چیذر برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، عصر امروز پنج‌شنبه 25 تیرماه، در مجلس بزرگداشت رهبر شهید و عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و شهدای عالی‌مقام خانواده ایشان حضور یافت.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز با حضور در این مراسم، در کنار دیگر شرکت‌کنندگان، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای عالی‌مقام خانواده ایشان ادای احترام کرد

این مراسم از سوی آیت‌الله محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر امامِ شهید، در آستان مقدس امام‌زاده علی‌اکبر (ع) چیذر برگزار شد و جمعی از مسئولان، شخصیت‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل