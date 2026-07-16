«درگذشت دکتر تژا میرفخرایی، استاد پیشکسوت ارتباطات و از صاحب‌نظران برجسته حوزه تحلیل گفتمان، موجب تأثر و تأسف شد.

آن استاد فرهیخته، سال‌های پرباری از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و تربیت دانشجویان حوزه ارتباطات کرد و آثار و شاگردان ایشان، یاد و نام او را در جامعه علمی و رسانه‌ای کشور زنده نگاه خواهد داشت.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، استادان، دانشجویان و جامعه ارتباطات و رسانه کشور تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم، رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت»