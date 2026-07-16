پیام تسلیت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در پی درگذشت تژا میرفخرایی
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در پی درگذشت تژا میرفخرایی پیام تسلیت منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت،متن پیام تسلیت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت به شرح زیر است:
«درگذشت دکتر تژا میرفخرایی، استاد پیشکسوت ارتباطات و از صاحبنظران برجسته حوزه تحلیل گفتمان، موجب تأثر و تأسف شد.
آن استاد فرهیخته، سالهای پرباری از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و تربیت دانشجویان حوزه ارتباطات کرد و آثار و شاگردان ایشان، یاد و نام او را در جامعه علمی و رسانهای کشور زنده نگاه خواهد داشت.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، استادان، دانشجویان و جامعه ارتباطات و رسانه کشور تسلیت میگوید و برای آن مرحوم، رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت»