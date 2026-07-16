وی با بیان اینکه توسعه استان‌های مرزی و گسترش تعاملات با استان‌های هم‌جوار عراق از اولویت‌های دولت است، افزود: وزارت کشور با جدیت موضوع توسعه مرزها و تقویت همکاری‌های مرزی با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشور عراق را دنبال می‌کند و هیئت‌های بلندپایه به‌صورت مستمر برای رفع موانع و گسترش تعاملات مرزی در مناطق مرزی حضور می‌یابند.

پورجمشیدیان مرز چیلات را ظرفیتی مهم برای توسعه منطقه دانست و گفت: این مرز می‌تواند به یک گذرگاه چندمنظوره در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و تردد زائران تبدیل شود و علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه توسعه شهرستان دهلران و مناطق مرزی دو کشور را فراهم کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی استاندار ایلام درباره اقدامات زیرساختی انجام‌شده برای بازگشایی مرز چیلات، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت عراق، شرایط لازم برای بهره‌برداری از این مرز در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود تا مردم مناطق مرزی و زائران اربعین از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اعلام آمادگی کامل مرزهای اربعینی کشور برای پذیرش زائران، از مردم خواست با اطمینان خاطر برای حضور در راهپیمایی اربعین برنامه‌ریزی کنند.

پورچمشیدیان در پایان از دولت و ملت عراق به‌دلیل همکاری و میزبانی از زائران ایرانی قدردانی کرد.