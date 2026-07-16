آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ازسوی آیت الله مکارم شیرازی در قم

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد از اساتید حوزه در مراسم قائد شهید امت اسلام در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از سوی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلیدکه علما، فضلا و مردم دوستدار رهبر شهید انقلاب حضور داشتندبا بیان اینکه عالم اسلام، شخصیتی کم نظیر را از دست داد گفت: ایشان به آرزوی خود که شهادت بود رسید و به عنوان شخصیتی جامع الاطراف نه تنها در فقه و فقاهت و تفسیر و علوم دینی متبحر بودند بلکه انسانی عمیق النظر و دارای شناخت بالای مسائل جهانی در عرصه‌های مختلف همچون اقتصاد و سیاست بودند.