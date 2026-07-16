آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ازسوی آیت الله مکارم شیرازی در قم
آیین بزرگداشت قائد شهید امت اسلام خامنهای کبیر از سوی آیت الله مکارم شیرازی در شبستان امام خمینی حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد از اساتید حوزه در مراسم قائد شهید امت اسلام در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از سوی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلیدکه علما، فضلا و مردم دوستدار رهبر شهید انقلاب حضور داشتندبا بیان اینکه عالم اسلام، شخصیتی کم نظیر را از دست داد گفت: ایشان به آرزوی خود که شهادت بود رسید و به عنوان شخصیتی جامع الاطراف نه تنها در فقه و فقاهت و تفسیر و علوم دینی متبحر بودند بلکه انسانی عمیق النظر و دارای شناخت بالای مسائل جهانی در عرصههای مختلف همچون اقتصاد و سیاست بودند.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۴ ماه از شهادت عالم عامل و ربانی، پیشوای شهید امت افزود: در این مدت شاهد انسجام، وحدت و همبستگی ملت مبعوث شده ایران اسلامی هستیم و مستکبران بویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیست خون آشام و کودک کش که تمام خطوط قرمز را رد کردند بدانند خونخواهی امام شهید محفوظ است و خون این شهدا ذلت، فلاکت و شکست آنها را به همراه خواهد داشت.
گفتنی ست مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای از سوی آیت الله نوری همدانی فردا جمعه ۲۶ تیر ساعت ۱۰ صبح در دفتر ایشان و آیت الله سبحانی فردا بعد از فریضه عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.