نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی:
آیتالله سیدمجتبی خامنهای در جایگاه مشاور سیاسی رهبر شهید، اشراف کاملی بر مسائل راهبردی و مدیریتی داشته و دارند
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، ضمن تبیین ویژگیهای حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، ایشان را ادامهدهنده مسیر رهبر شهید انقلاب دانست و با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع امام شهید، این حضور را جلوهای از جایگاه جهانی رهبری در جهان اسلام توصیف کرد.
وی در ادامه با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: در خصوص این حادثه، مشیت و اراده الهی امری است که حقیقت آن برای هیچکس قابل درک نیست و انسان در برابر تقدیر الهی تسلیم است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای ادامهدهنده راه ایشان خواهد بود، گفت: یکی از مهمترین دلایل انتخاب ایشان در مجلس خبرگان، برخورداری از عدالت و فقاهت است و پس از آن، توانمندی در مدیریت، اداره امور سیاسی و برخورداری از بصیرت و درایت لازم برای هدایت جامعه اسلامی، از ویژگیهای برجسته ایشان به شمار میرود.
آیتالله علمالهدی افزود: هیچکس به اندازه ایشان، نفسبهنفس در کنار رهبر شهید نبوده و از نزدیک در جریان مسائل و تصمیمات کلان قرار نداشته است. همچنین ایشان در جایگاه مشاور سیاسی رهبر شهید، اشراف کاملی بر مسائل راهبردی و مدیریتی داشتهاند.
وی با تأکید بر توانمندیهای مدیریتی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای اظهار کرد: ایشان از قاطعیت و توانایی لازم در اداره جنگ برخوردار است، بر فرماندهی نیروها اشراف دارد و در مدیریت صحنههای مختلف، توانمندی خود را نشان داده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: ایشان هماکنون نیز بدون اتکا به تشکیلات و ساختارهای متعارف، مدیریت امور را بر عهده دارد و این مسئله نشاندهنده توان مدیریتی و جایگاه ویژه ایشان است.
آیتالله علمالهدی با اشاره به واکنش آمریکا نسبت به مراسم تشییع رهبر شهید، خاطرنشان کرد: آنچه آمریکا را بیش از هر چیز عصبانی کرد، حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید بود؛ حضوری که نشان داد رهبر، تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه رهبر جهان اسلام است و همین واقعیت، موجب خشم دشمنان و آغاز اقدامات خصمانه آنان شد.
وی در پایان، با قدردانی از فعالیتهای علمی، فرهنگی و تبلیغی حجتالاسلام نقوی در پاکستان، برای وی و همه خادمان مکتب اهلبیت(علیهمالسلام) آرزوی توفیق کرد و گفت: خداوند متعال توفیقات شما را روزافزون قرار دهد و در مسیر خدمت به اسلام، ترویج معارف اهلبیت(علیهمالسلام)، تقویت وحدت امت اسلامی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، همواره مورد تأییدات و عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) باشید.