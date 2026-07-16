رفیعزاده:
ساختار سازمان تات اصلاح شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ساختار سازمان اطلاعات در شورای عالی اداری خبر داد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس از اصلاح ساختار سازمان تات از دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری خبر داد.
رفیعزاده نوشت: شورای عالی اداری در این هفته، با بازنگری ساختار سازمان تات (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، الگوی حکمرانی نوآوری کشاورزی را تصویب کرد، تا به جای برنامهریزی دستوری، پژوهشها بر اساس نیاز واقعی کشاورزان و با مشارکت بخش خصوصی و دانشبنیان شکل گیرد.
وی توضیح داد: معتقدم دولت چابک میدان را برای نوآوری مردم باز میکند.