ساختار سازمان تات اصلاح شد

به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس از اصلاح ساختار سازمان تات از دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری خبر داد.

رفیع‌زاده نوشت: ‌شورای عالی اداری در این هفته، با بازنگری ساختار سازمان ‎تات (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، الگوی حکمرانی نوآوری کشاورزی را تصویب کرد، تا به جای برنامه‌ریزی دستوری، پژوهش‌ها بر اساس نیاز واقعی کشاورزان و با مشارکت بخش خصوصی و دانش‌بنیان شکل گیرد.

وی توضیح داد: معتقدم دولت چابک میدان را برای نوآوری مردم باز می‌کند.

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