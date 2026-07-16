رفسنجان آماده تشییع پیکر سه شهید حمله به پادگان بمپور

به گزارش ایلنا، حسین رضایی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیرضا قاسمی‌زاده از بخش نوق و روستای روا مهران، شهید حسین جعفری‌نژاد و شهید عباس حسن‌شاهی از راویز رفسنجان، شنبه ۲۷ تیرماه در خیابان شهدا و میدان ابراهیم رفسنجان برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم وداع با این سه شهید نیز شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه، همزمان با تجمع شبانه در میدان شهید سلیمانی رفسنجان برگزار خواهد شد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: پیکر شهید علیرضا قاسمی‌زاده بنا بر درخواست خانواده به روستای روا مهران منتقل می‌شود و پیکر شهید حسین جعفری‌نژاد در گلزار شهدای حمیدآباد و پیکر شهید عباس حسن‌شاهی در گلزار شهدای راویز آرام می‌گیرد

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