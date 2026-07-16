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رضایی خبر داد:

رفسنجان آماده تشییع پیکر سه شهید حمله به پادگان بمپور

رفسنجان آماده تشییع پیکر سه شهید حمله به پادگان بمپور
کد خبر : 1814117
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فرماندار رفسنجان از برگزاری مراسم تشییع پیکر سه سرباز شهید این شهرستان که در حمله بامداد ۲۴ تیرماه رژیم آمریکایی صهیونیستی به آسایشگاه سربازان پادگان ارتش در بمپور به شهادت رسیدند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین رضایی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیرضا قاسمی‌زاده از بخش نوق و روستای روا مهران، شهید حسین جعفری‌نژاد و شهید عباس حسن‌شاهی از راویز رفسنجان، شنبه ۲۷ تیرماه در خیابان شهدا و میدان ابراهیم رفسنجان برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم وداع با این سه شهید نیز شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه، همزمان با تجمع شبانه در میدان شهید سلیمانی رفسنجان برگزار خواهد شد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: پیکر شهید علیرضا قاسمی‌زاده بنا بر درخواست خانواده به روستای روا مهران منتقل می‌شود و پیکر شهید حسین جعفری‌نژاد در گلزار شهدای حمیدآباد و پیکر شهید عباس حسن‌شاهی در گلزار شهدای راویز آرام می‌گیرد

 

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