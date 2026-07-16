توضیحات استاندار سمنان درباره حمله بامدادی دشمن به فرودگاه استان/ صرفا ملزومات جانبی فرودگاه آسیب دید
استاندار سمنان از حمله هوایی بامداد امروز به فرودگاه بینالمللی سمنان خبر داد و اعلام کرد این حمله با شلیک دو پرتابه انجام شده که تنها به بخشهایی از ملزومات جانبی و یک سوله فرودگاه خسارت وارد کرده و هیچگونه تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایلنا، محمدجواد کولیوند با اشاره به حمله هوایی دشمن متخاصم به فرودگاه بین المللی سمنان گفت: این حمله ساعت ساعت ۳:۱۵ تا ۳:۳۰ با ۲ پرتابه رخ داده و صرفا ملزومات جانبی فرودگاه آسیب دیده است.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه هم اکنون در محل حادثه حضور دارد تاکید کرد: وضعیت تحت کنترل است و مردم نگرانی نداشته باشند و به شایعات توجه نکنند.
کولیوند تأکید کرد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و مسئول در منطقه حضور یافته و اقدامات لازم را انجام دادهاند و هم اکنون شرایط کاملاً تحت کنترل است، مشکل خاصی وجود ندارد و آرامش در منطقه برقرار است.
در حمله هوایی بامداد امروز دشمن متخاصم به فرودگاه سمنان ، یک سوله جانبی مورد اصابت قرار گرفت و بخشی از شیشه های ساختمان فرودگاه نیز فرو ریخت .
در این حمله خوشبحتانه هیج فردی آسیب ندیده است.