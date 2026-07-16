به گزارش ایلنا، فرماندار کهگیلویه در این نشست بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای استقبال از پیکر شهید علوی تاکید کرد.

سید ایرج کاظمی‌جو با اشاره به اهمیت مشخص شدن زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهید به شهرستان، گفت: برنامه‌ریزی مراسم استقبال، تشییع و تدفین منوط به تعیین زمان دقیق حضور شهید در شهرستان است و باید این موضوع هرچه سریع‌تر نهایی شود تا تمامی دستگاه‌ها بتوانند وظایف خود را به‌ درستی انجام دهند.

وی همچنین بر ضرورت مستند سازی کامل مراسم تأکید کرد و گفت: این مراسم باید به‌صورت حرفه‌ای ثبت و مستندسازی شود تا به عنوان یک اثر ماندگار فرهنگی در شهرستان باقی بماند و دستگاه‌های اجرایی نیز در تأمین امکانات و اعتبارات لازم برای این موضوع همکاری کنند.

امام جمعه قلعه‌رئیسی هم گفت: مراسم تشییع پیکر شهید فرشاد علوی باید به یک حرکت فرهنگی ماندگار تبدیل شود.

حجت الاسلام حیدرخواه همچنین خواستار مشارکت گسترده مردم، هیات های مذهبی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد و اظهار داشت: این مراسم باید با محوریت مردم و با پشتیبانی همه نهاد‌ها برگزار شود تا در شأن شهید، خانواده معظم ایشان و مردم شهیدپرور منطقه باشد.

سرهنگ امیر جهانتاب، جانشین سپاه ناحیه کهگیلویه هم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده گفت: استقبال باشکوهی از پیکر مطهر شهید در دهدشت برگزار خواهد شد و پس از مراسم تشییع، پیکر این شهید والامقام در زادگاهش جاورده آرام خواهد گرفت.

رضا عدالتمند سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه هم با اشاره به در دست بررسی بودن زمان دقیق انتقال پیکر مطهر شهید، افزود: هنوز زمان نهایی برگزاری مراسم مشخص نشده است، اما لازم است تمامی دستگاه‌ها از هم‌اکنون آمادگی کامل برای برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن این شهید عزیز را داشته باشند.

ستوانیکم سید فرشاد علوی زارع متولد سال ۱۳۸۱ از نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساکن دهستان و روستای جاورده از سادات امامزاده میرسالار علیه السلام است.

ارتش تروریستی آمریکا بامداد ۲۴ تیر، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد که طی این حمله ۷ نفر به شهادت رسیدند.

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