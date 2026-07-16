در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مطرح شد:
دعوت به حضور در اجتماعات شبانه و تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای از ملت انقلابی و ولایتمدار دعوت کرد شامگاه پنجشنبه، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت درمزار ایشان با حضور در آیینهای عزاداری در تجمعات شبانه با آرمانهای آن مجاهد شهید تجدید پیمان کنند.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آمریکای جنایتکار با استمرار حملات خود به اهداف غیر نظامی به ویژه حمله به محدوده بیمارستان اهواز نشان داد به هیچ قاعده اخلاقی و انسانی ملتزم نیست و به هیچ ضابطه قانونی بینالمللی پایبند و متعهد نیست و در بدعهدی و سبعیت و وحشیگری از همه جلادان تاریخ سبقت گرفته است و آنچه از رژیم صهیونیستی در دهههای اخیر در حمله به زیرساختها و مراکز خدماتی و درمانی و آموزشی دیدهایم، حاصل درس آموزی صهیونیستهای فاسد در کلاس درس آمریکای سفاک است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید اقدامات وحشیانه آمریکاییها در استانهای کشورمان و بخصوص جنوب ایران و به ویژه حمله به بیمارستان اهواز، از ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت مینماید امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره) و خانواده شهید ایشان در جوار مضجع نورانی ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حرکت از مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و دیگر کانونهای عبادی و انقلابی، به سوی محلهای برگزاری تجمعات شبانه در سراسر کشور و با حضوری پرشور، باشکوه و دشمنشکن، ضمن تلاوت قرآن، اقامه آیینهای عزاداری و تکریم مقام شامخ آن رهبر شهید و آن عالم ربانی، با آرمانهای بلند امام راحل و امام شهید و مکتب انسانساز عاشورا و راه پرافتخار شهیدان والامقام تجدید پیمان کرده و تبعیت و پیروی خود را از رهنمودهای حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی) اعلام و بار دیگر انسجام، وحدت، بصیرت، استقامت و وفاداری ملت بزرگ ایران به مسیر مقاومت و پیروزی را به نمایش جهانی گذارند.
بیتردید، حضور یکپارچه و حماسی ملت بزرگ ایران اسلامی در این آیین معنوی، تجلی استمرار فرهنگ عاشورا، نماد زنده بودن روح مقاومت و پیام روشن پایداری ملتی خواهد بود که راه مجاهدان و شهیدان را پایانناپذیر میداند و بر این باور است که پرچم عزت ومقاومت، با شهادت علمداران آن هرگز بر زمین نخواهد ماند.