اصابت پرتابه دشمن به منطقهای خارج از شهر خنداب؛ خسارات در دست بررسی است
کد خبر : 1814109
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از اصابت پرتابه دشمن به منطقهای خارج از شهر خنداب خبر داد و گفت میزان خسارات احتمالی این حادثه در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا، قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، گفت: ساعتی پیش یک منطقه خارج از شهر خنداب هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
وی افزود: بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد