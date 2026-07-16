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اصابت پرتابه دشمن به منطقه‌ای خارج از شهر خنداب؛ خسارات در دست بررسی است

اصابت پرتابه دشمن به منطقه‌ای خارج از شهر خنداب؛ خسارات در دست بررسی است
کد خبر : 1814109
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از اصابت پرتابه دشمن به منطقه‌ای خارج از شهر خنداب خبر داد و گفت میزان خسارات احتمالی این حادثه در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا، قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، گفت: ساعتی پیش یک منطقه خارج از شهر خنداب هدف اصابت  پرتابه دشمن قرار گرفت.

وی افزود: بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد

 

 

 

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