به گزارش ایلنا، قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، گفت: ساعتی پیش یک منطقه خارج از شهر خنداب هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

وی افزود: بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد

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