جزئیات حمله دشمن به نقاطی از شهرستان کبودراهنگ

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی افزود: در ادامه اقدامات ددمنشانه دشمن، بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودراهنگ مورد حمله قرار گرفت که خوشبختانه این اقدام هیچ‌گونه آسیب انسانی در پی نداشته است.

وی ضمن تأکید بر اقتدار نیرو‌های مسلح در رصد دقیق تحرکات دشمن و آمادگی کامل برای پاسخ قاطع، تصریح کرد: همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استانی و شهرستانی جهت کمک‌رسانی و مدیریت شرایط اضطراری در آمادگی کامل به سر می‌برند و وضعیت در کنترل نیرو‌های مسئول است.

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