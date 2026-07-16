به گزارش ایلنا،ج یل مختار با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های تشویقی و تنبیهی وزارت نیرو برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: تشدید گرمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز به یکی از محورهای مهم مدیریت بار و حفظ پایداری شبکه برق تبدیل کرده است.

وی با اشاره به مصرف بالای دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهارداشت: وقتی هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط به اندازه برق حدود ۱۰ خانوار مصرف دارد و به‌صورت ۲۴ ساعته به شبکه متصل است، طبیعی است که فعالیت غیرمجاز آن‌ها بار سنگینی به شبکه تحمیل کند. این مسئله به‌ویژه در فصل گرما و همزمان با افزایش مصرف وسایل سرمایشی، می‌تواند به افزایش خاموشی‌ها و افت کیفیت برق‌رسانی منجر شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس،افزود: تفاوت مهم ماینرهای مجاز و غیرمجاز در این است که فعالان مجاز، برق را با تعرفه قانونی و تحت نظارت مصرف می‌کنند، اما ماینرهای غیرمجاز با استفاده از انشعاب‌های غیرقانونی یا دستکاری کنتورها، هم به شبکه آسیب می‌زنند و هم از یارانه انرژی مردم سوءاستفاده می‌کنند؛ بنابراین برخورد با این پدیده، دفاع از حقوق عمومی است.

مختار با اشاره به اقدامات وزارت نیرو و توانیر در افزایش پاداش معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، تصریح کرد: افزایش سقف پاداش گزارش مردمی تا ۳۲۰ میلیون تومان و پرداخت آن به ازای کشف هر دستگاه ماینر،اقدام درستی در مسیر مشارکت دادن مردم در صیانت از شبکه برق است. البته این سیاست تشویقی باید در کنار برخوردهای بازدارنده، جریمه‌های مؤثر، جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز و پیگیری حقوقی متخلفان دنبال شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر نقش کنتورهای هوشمند در شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف،بیان کرد: توسعه کنتورهای هوشمند یکی از مهم‌ترین ابزارهای وزارت نیرو برای مقابله با برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز است. با هوشمندسازی شبکه، امکان داده‌کاوی، پایش لحظه‌ای مصرف، شناسایی نوسانات غیرعادی و کشف انشعاب‌های مشکوک فراهم می‌شود و وابستگی به بازرسی‌های سنتی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: گزارش کشف صدها دستگاه ماینر غیرمجاز در تهران، شیراز، فارس و بیش از هزار دستگاه در خوزستان نشان می‌دهد این موضوع محدود به یک منطقه نیست و نیازمند یک برنامه ملی، مستمر و هوشمند است.بنابر تاکید کارشناسان؛ اگر ۲ هزار مگاوات از بار شبکه به مصرف غیرمجاز رمزارزها اختصاص داشته باشد، مقابله با آن می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش ناترازی برق داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان،خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید همزمان سه مسیر را با جدیت دنبال کند؛ نخست، توسعه کنتورهای هوشمند و پایش داده‌محور شبکه؛ دوم، تشدید برخورد قانونی با انشعاب‌های غیرمجاز و متخلفان؛ و سوم، هدایت فعالیت‌های رمزارزی به مسیر شفاف و قانونی. مجلس نیز از هر اقدامی که به پایداری شبکه برق، کاهش خاموشی‌ها و صیانت از حقوق مردم منجر شود، حمایت خواهد کرد./

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