در بیانیهای اعلام شد؛
حمایت جامعه مدرسین از پیام رهبر انقلاب مبنی بر انتقام از قاتلان آقای شهید ایران
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای حمایت خود را از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انتقام از قاتلان آقای شهید ایران اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
پیام عمیق، راهبردی و دشمنشکن حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) در تقدیر از حماسهسازان مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدساللهنفسهالزکیه) در ایران و عراق، و نیز تأکید و تصریح معظمله بر امر قصاص قاتلان قائد شهید امت، برگ دیگری از معارف اسلامی را بر همگان گشود و ضرورت حرکت در مسیر روشن «یا لثارات الامام» را آشکار ساخت.
بیانیه حاکیست: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر عهد و بیعت خود با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) استوار است و ضمن تأکید بر فصل الخطاب بودن اوامر ایشان، اعلام میدارد:در مسئله خونخواهی امام شهید، هرگونه مصلحت اندیشی دنیایی و محدود ساختن ابعاد فرمان رهبر عزیز انقلاب، مقابله با خواست ملت و عدول از امر رهبری است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمدهاست:ضروری است مسئولان سیاسی، دیپلماتیک و قضایی، ابعاد گوناگون حق امت اسلامی در انتقام و خونخواهی را در مجامع بینالمللی و در میان افکار عمومی جهان تبیین و پیگیری کنند و اجازه ندهند جنود استکبار با ترفندهای رسانهای و تبلیغاتی، جای جلاد و شهید را دگرگون سازند.
بیانیه حاکیست: عمل به تکلیف مؤمنانه خون خواهی، برکات آشکار و پنهان فراوانی در پی دارد و آحاد آزادگان جهان باید خود را برای انجام این مأموریت الهی مهیا سازند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان این بیانیه آورده است: إنشاءالله در سایه تفضلات الهی و ادعیه زاکیه حضرت ولیعصر (عج) فتح و نصرت قطعی و قریبالوقوع نصیب امت اسلامی گردد و قاتلان جنایتکار و پلید به سزای اعمال خود برسند.