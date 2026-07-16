به گزارش ایلنا، رحمان جلالی با تکذیب شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حمله به پنج نقطه از استان کرمان، گفت: این اخبار کاملاً کذب و فاقد صحت است و تاکنون هیچ‌گونه تعرض یا حمله‌ای به هیچ‌یک از نقاط استان گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه امنیت استان به‌طور کامل برقرار است، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را صرفاً از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

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