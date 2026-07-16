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هیچ نقطه‌ای از استان کرمان مورد تجاوز دشمن قرار نگرفت/ تکذیب شایعه حمله به ۵ نقطه استان

هیچ نقطه‌ای از استان کرمان مورد تجاوز دشمن قرار نگرفت/ تکذیب شایعه حمله به ۵ نقطه استان
کد خبر : 1814078
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با رد شایعات منتشرشده درباره حمله دشمن به استان کرمان، گفت: در پی تحرکات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب کشور، هیچ نقطه‌ای از استان کرمان مورد تجاوز دشمن متخاصم قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی با تکذیب شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حمله به پنج نقطه از استان کرمان، گفت: این اخبار کاملاً کذب و فاقد صحت است و تاکنون هیچ‌گونه تعرض یا حمله‌ای به هیچ‌یک از نقاط استان گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه امنیت استان به‌طور کامل برقرار است، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را صرفاً از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

 

 

 

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