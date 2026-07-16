به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم شریف کویت

شب گذشته ارتش کودک کش آمریکا با حمل به نقاط متعدد در خوزستان از جمله محیط یک بیمارستان درمان کودکان سرطانی و یک کارخانه آب بسته بندی باز هم مرتکب جنایت شدند در پاسخ به شرارت های شیطان بزرگ نیروی دریایی سپاه در موج نهم عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا رقیه (س) و تقدیم به کودکان شهید جنگ اخیر با عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی مرکز ارتباطات ماهواره ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت را هدف قرار داده و منهدم کردند.

مردم با شرافت و کریم کویت نگذارید عزت سرزمین اسلامی شما با حضور کفار جنایتکار آمریکایی مخدوش شود به دشمن اجازه ندهید با استفاده ازسرزمین شما برای تعدی و جنایت در حق مردم فلسطین ، لبنان ، ایران و یمن استفاده کند هیچ فرصتی را برای ضربه به منافع آمریکا و اخراج سربازان شیطان بزرگ از سرزمینتان را از دست ندهید.

بازگشایی تنگه هرمزد مشروط به پایان یافتن شرارت های آمریکا در منطقه است.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

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