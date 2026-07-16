به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آن‌ها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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