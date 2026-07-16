به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم شریف و نجیب اردن

شب گذشته ارتش کودکش آمریکا در یک تجاوز آشکار با استفاده از پایگاه های هوایی که در اردن واقع شده است نقاط مختلفی از ایران از جمله محیط یک بیمارستان معالجه سرطان کودکان را هدف قرار داد به طوری که ۱۲۱ کودک سرطانی از آنجا خارج شده اند این اولین جنایت آمریکا با استفاده از پایگاه های مستقر در اردن نیست قبلا هم ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به یک دبستان در میناب قطعه قطعه شدند در پاسخ به این تجاوزها رزمندگان هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زینب کبری (س) طی دو موج حمله موشکی رمپ نگهداری جنگنده های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در پایگاه بسیار گسترده ای در الازرق اردن را هدف موشک های بالستیک خیبرشکن قرار داده و منهدم کردند

مردم باغیرت اردن شما بهتر از هر ملتی جنایت آمریکا و صهیونیست ها را از نزدیک لمس کرده اید اجازه ندهید سرزمین مقدس اردن که قدمگاه انبیا است برای این جنایت های علیه کودکان استفاده شود با هر توان به منافع آمریکا ضربه بزنید و سرزمین خودتان را از لوس اشغالگران آمریکایی پاکسازی نمایید

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

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