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اطلاعیه شماره ۱۶ سپاه؛

رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی جدید آمریکا در الازرق اردن هدف موشک‌های خیبرشکن قرار گرفت

رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی جدید آمریکا در الازرق اردن هدف موشک‌های خیبرشکن قرار گرفت
کد خبر : 1814064
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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به آنچه «تجاوز آمریکا به خاک ایران با استفاده از پایگاه‌های مستقر در اردن» خواند، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات «نصر ۲» پایگاه الازرق اردن را با موشک‌های بالستیک خیبرشکن هدف قرار داده‌اند و همزمان از مردم اردن خواست مانع استفاده از خاک این کشور برای اقدامات نظامی علیه ایران شوند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم شریف و نجیب اردن

 شب گذشته ارتش کودکش آمریکا در یک تجاوز آشکار با استفاده از پایگاه های هوایی که در اردن واقع شده است نقاط مختلفی از ایران از جمله محیط یک بیمارستان معالجه سرطان کودکان را هدف قرار داد به طوری که ۱۲۱ کودک سرطانی از آنجا خارج شده اند این اولین جنایت آمریکا با استفاده از پایگاه های مستقر در اردن نیست قبلا هم ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به یک دبستان در میناب قطعه قطعه شدند در پاسخ به این تجاوزها رزمندگان هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زینب کبری (س) طی دو موج حمله موشکی رمپ نگهداری جنگنده های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در پایگاه بسیار گسترده ای در الازرق اردن را هدف موشک های بالستیک خیبرشکن قرار داده و منهدم کردند

 مردم باغیرت اردن شما بهتر از هر ملتی جنایت آمریکا و صهیونیست ها را از نزدیک لمس کرده اید اجازه ندهید سرزمین مقدس اردن که قدمگاه انبیا است برای این جنایت های علیه کودکان استفاده شود با هر توان به منافع آمریکا ضربه بزنید و سرزمین خودتان را از لوس اشغالگران آمریکایی پاکسازی نمایید

 إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

 

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