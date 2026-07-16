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روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران:

صدای شنیده‌شده در پاکدشت ناشی از عملیات پدافندی بود

صدای شنیده‌شده در پاکدشت ناشی از عملیات پدافندی بود
کد خبر : 1814050
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روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد صدای انفجار شنیده‌شده در شهرستان پاکدشت ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده و هیچ‌گونه اصابت یا حادثه‌ای رخ نداده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در اطلاعیه‌ای درباره صدای انفجار شنیده‌شده در محدوده شهرستان پاکدشت اعلام کرد که بررسی‌های میدانی و نظامی نشان می‌دهد این صدا ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده است.

در این اطلاعیه با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند درباره وقوع اصابت در منطقه تأکید شده است که هیچ‌گونه حادثه یا اصابتی رخ نداده و فعالیت انجام‌شده در چارچوب آمادگی و عملکرد سامانه‌های پدافندی بوده است.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این‌گونه رویدادها را تنها از طریق منابع و رسانه‌های رسمی دنبال کرده و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه توجه نکنند.

 

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