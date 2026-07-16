تا پذیرش سازوکار قانونی ایران، تنگه هرمز بسته خواهد ماند

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در جمع پرشور مردم شهرستان آمل درآیین گرامیداشت شهادت قائد شهید امت در مصلای قدس این شهر افزود: رییس جمهور آمریکا، نخست اینکه باید بفهمد و نسبت به اصول و قواعد بین‌المللی که تنگه هرمز جز جدایی ناپذیر جغرافیایی ایران پهناور است و مردم با تاریخ کهن ایران انس دارند، باید احترام بگذارد تا احترام ببیند.

وی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران تحت هر شرایطی کنترل و مدیریت تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت، تصریح کرد: اینکه رییس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی‌های خود اعلام می‌کند ما کنترل تنگه به دست‌ خواهیم گرفت و ۲۰درصد ارزش هر کشتی باری را نیز برداشت خواهیم کرد، نشان می‌دهد که سیاست اول و آخر رییس جمهور آمریکا به دنبال تجارت در تنگه هرمز بوده است.

آمریکا، نظام قانونمند ایران در تنگه هرمز را نپذیرد، بسته می‌ماند

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اعلام نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی آمریکا و ایجاد مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز را نشان از خوی استکباری ترامپ برای ایجاد ناامنی در خاورمیانه بیان کرد و ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه مقابل این تجاوز وارد شدند و کشتی‌های متخلف را مورد هدف قرار دادند و تا زمانی که آمریکا نظام قانون‌مند ایرانی را نپذیرد و ساز و کار مبتنی بر اراده ایرانی بر تنگه هرمز حاکم نشود این تنگه بسته‌ خواهد ماند.

سخنگوی ارتش: کنترل راهبردی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران به خواست ملی تبدیل شد

امیر اکرمی‌نیا تصریح کرد: تجاوزات ننگین و شرارت آمریکایی‌ها نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند و تنها تمکین آمریکا به مفاد تفاهم نامه امضا شده در نشست اسلام آباد و دست برداشتن از شرارت‌ها و دشمن ستیزی و حاکم شدن قوانین ایرانی، راهکار بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود.

نیروهای مسلح ایران از هر نقطه‌ای می‌توانند تنگه هرمز را مدیریت کنند

وی با هشدار به رییس جمهور آمریکا گفت: دولت آمریکا با هدف قرار دادن پایگاه های دفاعی و امنیتی ایران در داخل خاک سرزمینی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به هدف خود برسد، اما این را بداند که نیروهای مسلح ایران، از هر نقطه ای خاک این کشور این قدرت و توانمندی را دارد تا از تنگه هرمز حراست و کنترل کند.

وی اضافه کرد: به مردم عزیز کشورمان قول خواهیم داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر سر این راهبرد ایستاده‌اند و تحت هیچ شرایطی اجازه کوچکترین دخالتی را به آمریکا نخواهد داد.

امنیت وارداتی آمریکا برای کشورهای منطقه داوم ندارد!

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با هشدار به کشورهای همسایه نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه با کشورهای همسایه سر جنگ نداشته و ندارد، اما همسایگان ما نیز باید بدانند که در اختیار قرار دادن پایگاه به آمریکایی‌ها و اجازه شلیک به خاک ایران، پذیرفتنی نیست و بی پاسخ نخواهد ماند.

سرتیپ اکرمی نیا ادامه داد: کشورهای همسایه با خرید تسلیحات آمریکایی و قرار دادن خاک سرزمینی خود برای پایگاه‌های آمریکایی در منطقه قطعا باعث ایجاد امنیت برای این کشورها نخواهد شد و بدانند که امنیت وارداتی از سوی آمریکا برای این کشورها داومی نخواهد داشت.

دو راهبرد رهبرشهید انقلاب برای نیروهای مسلح

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین به دو راهبرد اساسی که از سوی رهبر شهید انقلاب برای نیروهای مسلح تبیین کرده بودند، اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بر قوی‌تر شدن توان رزمی و نظامی بالا تاکید زیادی داشتند و معتقد بودند که فرزندان ایران در نیروهای مسلح تاکنون توانستند با ایستادگی کامل در مقابل دو ارتش جنایتکار و تمام مسلح دنیا آنها را به عجز بکشانند که دستاورد بسیار بزرگ است.

سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه هیچ کشوری در این سالها حتی جرات شلیک یک تیر به سمت آمریکا را نداشته اما نیروهای مسلح ایران در جنگ تحمیلی سوم تمام پایگاه‌های ۱۷ گانه آمریکا در منطقه را منهدم کرده و به شدت تخریب کرد، گفت: به واسطه تدابیر حکیمانه امام شهیدمان دشمن به استیصال کشیده شد و آمریکای مهاجم امروز با مقاومت فرزندان این مملکت تمام راهبردش نقش بر آب شده و به ناامیدی واستیصال رسیده است.

سخنگوی ارتش: کنترل راهبردی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران به خواست ملی تبدیل شد

وی با اعلام اینکه آمریکا برای ورود و خروج از جنگ راهبردی ندارد، تصریح کرد: ترامپ هر روز یک حرف می‌زند، که نشان دهنده نداشتن هیچ راهبرد در جنگ برای پیشبرد و غافلگیری بزرگ است.

سخنگوی ارتش، با بیان اینکه بعثت مردم باعث غافلگیری بزرگ دشمن شد، افزود: آنها می‌خواستند با شهادت رهبر انقلاب، بزرگان نظام و بمباران نقاط مختلف کشور مردم را به خیابان بکشانند ولی هم‌اکنون بیش از ۱۳۵ شب است که مردم ضربه اساسی به دشمن وارد کردند.

سرتیپ اکرمی‌نیا خاطرنشان کرد: حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌های کشور در حمایت بی‌امان از نظام اسلامی، امام شهید، رهبر انقلاب و نیروهای مسلح، دشمان را کاملا غافلگیر و سردرگم کرده است.

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