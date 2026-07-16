به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی با اشاره به اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس که در جلسه علنی اخیر به تصویب رسید، گفت: ممکن است شرایط کشور همیشه عادی نباشد و گاهی اضطراری و قرمز شود. در شرایط قرمز اگر تشخیص نهادهای ذیربط به ممنوعیت اجتماع به ویژه برای دستگاه های حساس بود، لازم است که همگان از آن تبعیت کنند که امری روشن است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی هدف از اصلاح ماده یک آیین نامه را تعطیل نشدن جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری دانست و افزود: البته در همین شرایط هم کمیسیون ها جلسات خود را برگزرا می کردند اما لازم بود که مجلس در حوزه قانونگذاری و تقنین نیز فعال باشد چرا که معتقدیم کشور در شرایط اضطراری نیز نیازمند قانونگذاری اضطراری است.

وی در ادامه با اشاره به تدبیر مجلس برای تداوم برگزاری جلسات علنی مجلس تحت هر شرایطی، عنوان کرد: با تصویب این قانون امروز دو راهکار برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطراری داریم؛ نخست اینکه جلسه در محل دیگری برگزار شود و دیگر اینکه به صورت مجازی باشد و یا حتی ترکیبی از این دو شیوه نیز می تواند اجرا شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که قرار است در این شرایط نیز زیرساخت ها به گونه ای فراهم شود که امکان نطق، ارائه تذکر، رأی گیری و هر اتفاقی که در صحن علنی در شرایط عادی داریم، وجود داشته باشد.

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