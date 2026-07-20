امیر حیات‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نقض تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده توسط رئیس‌جمهور این کشور و آغاز حملات به برخی مناطق ایران، گفت: این‌که دشمن دوباره حملاتی را علیه کشورمان در خط سواحل جنوبی آغاز کرده است، یک علت جدید و یک علت قدیم دارد.

وی خاطرنشان کرد: علت جدید حملات دشمنان این است که تشییع پیکر حضرت آقا را بسیار وسیع دیدند. آنان با دیدن حضور مردم، هم در کشور خودمان و هم در کشورهای همسایه، همگی به هم ریختند. چرا؟ چون فکر نمی‌کردند چنین تشییعی در جهان اسلام، در جبهه مقاومت و در ایران صورت بگیرد که در تاریخ همه کشورها بی‌نظیر باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: در مورد هیچ شاهی، هیچ پادشاهی و هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ کشورها سابقه ندارد که این‌چنین تشییعی برگزار شده باشد؛ بنابراین فکرشان به هم ریخت و قاطی کردند و بالاخره دست به یک‌سری کارهای دیوانه‌وار و جنایتکارانه زدند که یکی از آن‌ها حمله مجدد به کشورمان بود. این دلیل نزدیک حملات اخیر است.

وی ادامه داد: اما دلیل دور آن‌ها این است که آمریکایی‌ها همیشه بدعهد بودند. ما دو دور مذاکره داشتیم، بعد به ما حمله کردند و تاریخ، پر از بدقولی‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌هاست. در صد سال گذشته، این‌ها با هیچ کشوری خوش‌قولی نکردند و به قولشان عمل نکردند.

حیات‌مقدم خاطرنشان کرد: به هر حال، یک تفاهم‌نامه‌ای بین دو رئیس‌جمهور امضا شد که ۱۴ بند دارد. بندها شفاف است و طرف مقابل آن را قبول و امضا کرد؛ در سطح رئیس‌جمهور هم امضا کرد. ولی این‌ها پایبند نیستند و تمام این بندها را نقض کرده‌اند و اکنون هم حملاتشان ادامه دارد. در صورتی که یکی بزنند، ما هم ده تا جواب می‌دهیم. ما الحمدلله اکنون خودمان یک کشورِ قدرت برتر منطقه‌ای هستیم که در آن تردیدی وجود ندارد. همگان هم دیده‌اند؛ دشمن یکی بزند، ما ده تا می‌زنیم. الحمدلله امروز پاسخگو هستیم.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام (ره) با بیان این‌که هدف اصلی حملات جدید دشمن، سواحل جنوبی کشور است، گفت: این نکته را لازم است درباره حملات دشمن به سواحل جنوبی بگویم که به خیال خودشان می‌خواهند توان نظامی ما را از بین ببرند تا بتوانند سواحل را محاصره کنند و بعد از آن تنگه هرمز را باز کنند که هیچ‌وقت به این هدف دست پیدا نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: هرمز در اختیار ما و مسدود است و این اقدام هم توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. ما مسلط هستیم و این‌ها راهی به خلیج فارس ندارند. اگر بخواهند کاری در دریای عمان انجام دهند و مانند دفعات قبل بروند و مثلاً محاصره دریایی انجام دهند، دیگر چنین چیزی برایشان امکان‌پذیر نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران بر اوضاع مسلط است. الحمدلله مردم در صحنه هستند و هر شب در میادین جمع می‌شوند و کشور در آرامش است و مشکل خاصی نداریم. امیدواریم متنبه شوند و دست بردارند؛ در غیر این صورت، اگر فکر کنند که با این اقدامات نظامی می‌توانند ما را مجدداً پای میز مذاکره بیاورند، ما فعلاً مذاکره را به‌طور کلی تعطیل کرده‌ایم؛ مگر این‌که دشمنان ادب شوند، دست از تهاجم بردارند و اظهار ندامت کنند، بعد ببینیم در آینده مصلحت کشور چیست؛ ان‌شاءالله عمل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که ترامپ بار دیگر ادعاهایی درباره هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای مطرح کرده است، گفت: تأسیسات هسته‌ای که نمانده است. مگر آمریکا نگفت ما تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داده‌ایم؟ تأسیسات هسته‌ای ما یک سال است که در زمین نشسته است، کاری نکرده و ما اقدامات هسته‌ای انجام نمی‌دهیم. طبق ادعای آنها چیزی نمانده است که بخواهند دوباره مورد هدف قرار دهند!

این نماینده مجلس درخصوص حملات آمریکا به زیرساخت‌های کشور بیان کرد: هر چه بزنند، ما هم می‌زنیم. ابتدا آنچه آمریکا در منطقه دارد را مورد هدف قرار می‌دهیم؛ بعد از آمریکا، تمام زیرساخت‌های کشورهایی را که آمریکا از آنجا به ما حمله می‌کند را می‌زنیم.

وی تأکید کرد: بحرین، امارات، کویت، اردن، قطر و حتی اگر از عربستان به سمت ما شلیک کنند، می‌زنیم. البته تأکید کنم ما با این کشورها دشمنی نداریم و کشورهای همسایه ما هستند، ولی وقتی پایگاه آمریکا می‌شوند، باید جورش را هم بکشند و تاوانش را پس دهند.

حیات‌مقدم ادامه داد: امیدواریم که این اقدامات آنها ادامه پیدا نکند، چون ما واقعاً دنبال جنگ و ادامه جنگ نیستیم؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر قوت. ما اصلاً کشور جنگ‌جویی نیستیم. با هیچ کشوری هم تاکنون ابتدائاً شروع به جنگ نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. این راهبرد جمهوری اسلامی ایران است. امروز هم این‌ها شروع کردند و جمهوری اسلامی فقط پاسخ می‌دهد، الی یوم‌القیامه.

وی درباره نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس در تحولات اخیر گفت: برخی سران کشورهای عربی ادعا می‌کنند که مسلمان هستند، اما در واقعیت مسلمان نیستند. سران کشورهای عربی مسلمان نیستند؛ الکی خم و راست می‌شوند که به ظاهر دو رکعت نماز بخوانند تا حکومت‌شان را حفظ کنند وگرنه این رفتارها نشانه مسلمانی نیست.

نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام (ره) تأکید کرد: آن‌چنان به سران کشورهای عربی به چشم مسلمان نگاه نمی‌کنیم، البته مردم‌شان مسلمان هستند و تکلیف مردم از سران کشورهای عربی جدا است. امیدوارم که مردم کشورهای عربی متوجه شوند و این سران را عزل و سرنگون کنند و خودشان با دموکراسی کشورشان را اداره کنند. امیدواریم که ان‌شاءالله چنین اتفاقی در کشورهای عربی رخ دهد.

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