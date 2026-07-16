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در پیامی؛

عراقچی انتصاب وزیر خارجه جدید ونزوئلا را تبریک گفت

عراقچی انتصاب وزیر خارجه جدید ونزوئلا را تبریک گفت
کد خبر : 1814040
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به فلیکس پلاسنسیا، انتصاب وی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی ونزوئلا را تبریک گفت و بر توسعه و تعمیق روابط دوستانه تهران و کاراکاس در دوره مسئولیت وی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به فلیکس پلاسنسیا، وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت. متن پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتای ونزوئلایی به شرح زیر است:

جناب آقای فلیکس پلاسنسیا وزیر محترم روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا با سلام، مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز نمایم. برای جنابعالی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم.

امیدوارم که روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دوره مسئولیت جنابعالی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

همچنین مراتب قدردانی و احترام خود را به جناب آقای ایوان خیل وزیر محترم پیشین روابط و تجارت خارجی بابت تلاش‌ها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور ابراز کنم. برای ایشان در مسئولیت جدید به عنوان وزیر علوم و فناوری آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

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