به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعاتی قبل و در مرحله دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانه پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را هدف قرار داد.

سامانه پاتریوت ماموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله ام کیو ۹ را برعهده داشته است.

همچنین در موج دیگری از حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله، رادارهای سوپر هاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هواپیماهای آمریکا نیز محسوب می شود در حملات موفق پهپادی و موشکی ارتش و سپاه آسیب های جدی دیده است.

ارتش با تاکید بر اینکه جسارت، گستاخی، تهدید و تعدی دشمن، انگیزه و قدرت ما را برای دفاع بیشتر می کند، افزود: اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی و متکی بر مردم شریف و مقاوم، توان رزم و روحیه برگرفته از رشادت و شجاعت شهیدان عالی مقام و رهبر و آقای شهید ایران برای دفاع از منافع ملی و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است و براساس فرمان الهی «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» ، در برابر دشمن، محکم و استوار ایستاده‌ایم