مرحله نهم عملیات صاعقه آجا/ حملات پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن
ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش، در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن، سامانههای ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در اردن را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن کودککش به مناطقی از کشورمان و پادگان بمپور ایرانشهر که منجربه شهادت 7 تن از درجهداران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد، سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش تروریستی و کودککش آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادند.
این پایگاه محل استقرار سامانههای پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب میشود.
ارتش با تقبیح حملات وحشیانه دشمن به آسایشگاه کارکنان پایور و وظیفه در ایرانشهر، اینگونه اقدامات را ناشی از خوی ضد انسانی دشمن خبیث عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این جنایات هرگز از حافظه تاریخ محو نمیشود، افزود: فرزندان ملت در ارتش، فدایی مردم و مدافعان امنیت ایران هستند و ذره ای از تکلیف افتخار آفرین دفاع از ملت و میهن اسلامی و انتقام خون شهیدان عزیز کوتاه نخواهند آمد