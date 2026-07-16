خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرحله نهم عملیات صاعقه آجا/ حملات پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن

مرحله نهم عملیات صاعقه آجا/ حملات پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن
کد خبر : 1814017
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش، در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن، سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در اردن را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن کودک‌کش به مناطقی از کشورمان و پادگان بمپور ایرانشهر که منجربه شهادت 7 تن از درجه‌داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد، سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادند.

این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

  ارتش با تقبیح حملات وحشیانه دشمن به آسایشگاه کارکنان پایور و وظیفه در ایرانشهر، این‌گونه اقدامات را ناشی از خوی ضد انسانی دشمن خبیث عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این جنایات هرگز از حافظه تاریخ محو نمی‌شود، افزود: فرزندان ملت در ارتش، فدایی مردم و مدافعان امنیت ایران هستند و ذره ای از تکلیف افتخار آفرین دفاع از ملت و میهن اسلامی و انتقام خون شهیدان عزیز کوتاه نخواهند آمد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل