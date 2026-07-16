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سیاسی



سیاست داخلی ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۰:۲۸

جزئیات انفجارها در بندرعباس، قشم و سیریک

بامداد پنج شنبه ۲۵ تیرماه، چند انفجار در شهرستان های قشم، بندرعباس و سیریک رخ داد.