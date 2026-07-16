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جزئیات انفجارها در بندرعباس، قشم و سیریک

جزئیات انفجارها در بندرعباس، قشم و سیریک
کد خبر : 1814015
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بامداد پنج شنبه ۲۵ تیرماه، چند انفجار در شهرستان های قشم، بندرعباس و سیریک رخ داد.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد: ساعت ۵۵ دقیقه بامداد پنج شنبه منطقه‌ای در حوالی سیریک مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد که در ساعت ۵۷ دقیقه بامداد پنج شنبه، نقطاتی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بنا بر اعلام استانداری هرمزگان ساعت یک و بیست دقیقه بامداد پنج شنبه هم صدای انفجار در بندرعباس شنیده شد که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه اعلام خواهد شد.

خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم

طبق اعلام استانداری در ساعات گذشته نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم وارد شد.

در این حادثه  تا کنون هیچ مصدومی گزارش نشده است.

حدود ساعت دو بامداد هم صدای چند انفجار در بندرعباس شنیده شد که یکی از انفجارها شدید بود.

اصابت مجدد پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی بندرعباس

استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت ۲:۲۰ دقیقه نقطه‌ای در حوالی بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

طبق اعلام استانداری هرمزگان در حملات امشب آمریکا به استان هرمزگان تا ساعت سه بامداد هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی گزارش نشده است.

 

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